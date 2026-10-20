An Giang: Lũ đầu nguồn sông Mekong giảm dần, thuận lợi sản xuất vụ Đông Xuân

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, ngày 20/10, mực nước lũ khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại các địa bàn Châu Đốc, Tân Châu (An Giang) đang giảm dần. Diễn biến này tạo điều kiện để người dân vùng đầu nguồn chủ động chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân, trong đó có việc chuẩn bị đất, giống và các điều kiện cần thiết để xuống giống khi thời vụ phù hợp.

Cùng với đó, theo dự báo, trong những ngày tới, mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long có xu hướng lên chậm do ảnh hưởng của thủy triều Biển Đông. Riêng khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, nước lũ trong nội đồng tiếp tục xuống chậm.

Dự báo 10 ngày tới, mực nước các trạm ở vùng thượng nguồn Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm với cường suất trung bình 4cm/ngày, phổ biến ở mức thấp, chỉ một số trạm vẫn duy trì mực nước trên mức báo động 2.

Trước diễn biến lũ đầu nguồn sông Mekong đang bắt đầu rút, nông dân vùng đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu chủ động theo dõi mực nước, chuẩn bị máy móc, vật tư và giống lúa, sẵn sàng xuống giống vụ Đông Xuân theo lịch thời vụ và điều kiện thực tế tại địa phương.

Các địa phương trên địa bàn An Giang cũng khuyến cáo người dân tiếp tục cập nhật thông tin thủy văn, chủ động điều tiết nước, bảo đảm sản xuất an toàn, hiệu quả.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang: Vụ Đông Xuân 2026-2027 trên địa bàn tỉnh An Giang sẽ được xuống giống từ ngày 1/11/2026 đến 31/12/2026, chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ 1/11 đến 30/11 và đợt 2 từ 1/12 đến 31/12. Lịch xuống giống được bố trí tập trung tại các vùng sinh thái chủ lực như: vùng giữa sông Tiền và sông Hậu, Tứ giác Long Xuyên và Tây sông Hậu.

Riêng vùng U Minh Thượng, lịch xuống giống được chủ động đẩy sớm hơn, bắt đầu từ ngày 5/10 đến 15/11/2026 nhằm chủ động "né" đợt xâm nhập mặn đỉnh điểm vào cuối năm và bảo đảm nguồn nước ngọt giai đoạn đầu sinh trưởng của cây lúa.

Mực nước lũ tại khu vực nội đồng phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang giảm dần trong những ngày cuối tháng 10/2026, tạo điều kiện để người dân chuẩn bị xuống giống vụ Đông Xuân theo lịch thời vụ. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Trong 24 giờ qua, tại khu vực sông Mekong qua Kratie (Campuchia) mực nước giảm nhanh. Mực nước trên sông Tiền, sông Hậu qua địa bàn An Giang có xu hướng giảm theo triều. Trong khi đó, mực nước tại khu vực nội đồng giảm chậm. Mực nước trên các sông, kênh khu vực đầu nguồn hiện thấp hơn cùng kỳ năm 2025 và trung bình nhiều năm từ 105-180cm.

Tại khu vực hạ lưu sông thuộc Vàm Nao, Chợ Mới và Long Xuyên (An Giang), mực nước đang xuống nhanh theo triều. Trong khi đó, mực nước tại các kênh, rạch khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên cũng đang giảm chậm, đang ở mức thấp hơn cùng kỳ năm trước và trung bình nhiều năm từ 35-130cm.

Khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên mực nước trên các kênh, rạch đang xuống chậm, mực nước cao nhất và thấp nhất ngày 19/10 hầu hết ở mức thấp hơn cùng kỳ năm 2025 và trung bình nhiều năm từ 5-135cm

Số liệu quan trắc ngày 19/10 cho thấy, tại trạm Tân Châu trên sông Tiền, mực nước cao nhất đạt 216cm, giảm 10 cm so với ngày trước đó; mực nước thấp nhất là 174cm, giảm 13cm. Tại trạm Châu Đốc trên sông Hậu, mực nước cao nhất đạt 215cm, giảm 10cm; mực nước thấp nhất đạt 166cm, giảm 10cm so với ngày 18/10./.

An Giang đóng hai cống lớn ứng phó mực nước sông Hậu dâng cao Việc đóng hai cống nhằm chủ động bảo vệ sản xuất, kiểm soát nguồn nước và điều tiết giao thông thủy trong khu vực Tứ giác Long Xuyên, hạn chế ảnh hưởng do mực nước sông Hậu dâng cao.