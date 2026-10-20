3 loài chim trong Sách Đỏ Việt Nam xuất hiện tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông

Ngày 20/10, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cho biết, qua 3 tháng điều tra, đánh giá đa dạng khu hệ chim tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, đơn vị đã ghi nhận 228 loài chim thuộc 55 họ, 17 bộ.

Đáng chú ý, có 35 loài được bổ sung vào danh lục khu hệ chim so với các nghiên cứu trước đây.

Trong số 35 loài chim mới được bổ sung, có 6 loài có giá trị bảo tồn thuộc 4 bộ, 5 họ. Đặc biệt, 3 loài được ghi nhận có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục Đỏ thế giới (IUCN), gồm đại bàng đen (Aquila clanga), hồng hoàng (Buceros bicornis) và giẻ cùi vàng (Urocissa whiteheadi).

Đây là những ghi nhận đáng chú ý, góp phần bổ sung dữ liệu khoa học về sự phân bố của các loài chim quý hiếm tại khu vực Trường Sơn.

Theo Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị, nhiệm vụ điều tra được triển khai từ tháng 6 đến tháng 9/2026, nhằm đánh giá thành phần loài chim, xác định các mối đe dọa và đề xuất giải pháp bảo tồn.

Đơn vị đã khảo sát 10 tuyến xuyên qua các dạng sinh cảnh, đai cao khác nhau, với tổng chiều dài hơn 36,6km. Đồng thời, thiết lập 10 điểm bắt - thả chim, sử dụng 57 lưới mờ với tổng thời gian đặt lưới 2.076 giờ.

Đối với phương pháp bẫy ảnh, đơn vị đã bố trí 34 máy bẫy ảnh tại 34 điểm khảo sát với tổng thời gian hoạt động đạt trên 60 ngày đêm/máy, tương ứng tổng thời gian khảo sát khoảng 2.040 ngày đêm/máy.

Kết quả, thu thập được trên 4.000 ảnh, trong đó khoảng 61% số ảnh có dữ liệu.

Kết quả điều tra ghi nhận 139 loài chim trực tiếp, 89 loài kế thừa từ các nghiên cứu trước đây và 97 loài có hình ảnh minh chứng.

Thông tin từ Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cho biết, ngoài ghi nhận các loài chim, dữ liệu thu thập từ hệ thống bẫy ảnh còn ghi nhận sự hiện diện của nhiều loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, IIB theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, như Thỏ vằn, Sơn dương, Cầy gấm, Chà vá chân nâu, Khỉ đuôi lợn, Khỉ mặt đỏ, Cầy vòi hương, Cheo cheo…

Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông nằm ở phía Nam tỉnh Quảng Trị là một trong bốn vùng chim đặc hữu của Việt Nam, thuộc hệ sinh thái rừng Trung Trường Sơn.

Đây là nơi sinh sống của 1.576 loài thực vật, 97 loài thú, 201 loài chim và 49 loài bò sát ếch nhái. Trong đó, có nhiều loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN.

Việc ghi nhận và bổ sung thêm các loài chim mới tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông đã mở rộng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học cũng như minh chứng cho hiệu quả của việc ứng dụng khoa học-công nghệ trong điều tra đa dạng sinh học.

Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng các giải pháp bảo tồn, phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng đặc dụng.

Để bảo tồn đa dạng sinh học, Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư thực hiện các hành động quan trọng dưới đây. 1. Tuyệt đối không săn bắn, bẫy bắt, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã, chim di cư tự nhiên; không tiếp tay mua bán chim, thú để phục vụ mục đích phóng sinh. 2. Nói không với việc sử dụng xung điện, hóa chất cấm, ngư cụ mang tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản. 3. Nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phát hiện và kịp thời tố giác các hành vi vi phạm, quảng cáo, buôn bán động vật rừng trái pháp luật (trên thực địa cũng như trên các mạng xã hội) tới lực lượng chức năng hoặc Hạt Kiểm lâm gần nhất.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung - lá phổi xanh giữa đại ngàn Tây Nguyên Với diện tích hơn 23.000ha, Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung hội tụ những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, đa dạng sinh học, địa chất, lịch sử; được ví như “lá phổi xanh” của Tây Nguyên.