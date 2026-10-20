Ảnh hưởng không khí lạnh, Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với trường gió Đông đến Đông Nam từ mực 1.500m-5.000m có cường độ yếu nên gây mưa rào rải rác và có nơi có dông cho khu vực phía Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế.

Nền nhiệt ở khu vực này giảm nhẹ từ 1-2 độ C trong ngày 21 và 22/10. Sau đó mưa giảm và nhiệt độ sẽ tăng dần lên trong những ngày cuối tuần.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 20/10, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ và phía Tây tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ngày 21/10, phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Đêm 20/10 và ngày 21/10, vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 21/10 và ngày 22/10, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng cao 2-4m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện vùng biển từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác./.

Thời tiết ngày 20/10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa dông cục bộ Theo dự báo, trong ngày 20/10, Bắc Bộ nắng ráo, Nam Bộ mưa dông cục bộ, cảnh báo gió mạnh, lốc xoáy và mưa to tại nhiều khu vực.

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