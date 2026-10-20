Tây Ninh kỷ niệm 158 năm Ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Chiều 20/10, tại Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 158 năm Ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2026), nhằm tưởng nhớ và tri ân người anh hùng đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp chống thực dân Pháp xâm lược.

Tham dự buổi lễ có ông Mai Văn Chính, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Trí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhựt Tảo, nhấn mạnh cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất. Những chiến công của ông góp phần làm rạng danh lịch sử đấu tranh anh dũng của dân tộc, trở thành niềm tự hào của quê hương Nhựt Tảo và nhân dân cả nước.

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, tên thật là Nguyễn Văn Lịch, sinh năm 1838 tại Xóm Nghề, thôn Bình Nhựt, tổng Cửu Cư Hạ, huyện Cửu An, nay thuộc xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh. Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, ông tập hợp nghĩa quân, lãnh đạo nhân dân đứng lên chống giặc ngoại xâm.

Ngày 10/12/1861, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Trung Trực, nghĩa quân tổ chức trận đánh táo bạo, đốt cháy tàu chiến L'Esperance của Pháp tại Vàm Nhựt Tảo. Chiến thắng này gây tiếng vang lớn, cổ vũ phong trào kháng Pháp ở Nam Kỳ và khẳng định tinh thần chiến đấu quả cảm của nghĩa quân cùng nhân dân địa phương.

Năm 1868, sau chiến công đánh chiếm đồn Kiên Giang, Nguyễn Trung Trực tiếp tục chiến đấu chống quân Pháp tại Phú Quốc. Ngày 27/10/1868, ông bị thực dân Pháp xử chém tại Rạch Giá. Trước lúc hy sinh, ông để lại câu nói bất hủ: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam... thì mới hết người Nam đánh Tây”, thể hiện khí phách kiên cường và ý chí đấu tranh bất khuất.

Tiếp nối truyền thống yêu nước và tinh thần hy sinh vì dân tộc của các thế hệ cha ông, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhựt Tảo xác định xây dựng quê hương phát triển là trách nhiệm chính trị, đồng thời là sự tri ân thiết thực đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tái hiện hình ảnh Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Năm 2026, xã Nhựt Tảo đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội. Thu ngân sách vượt 110% chỉ tiêu tỉnh giao, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 70%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 74 triệu đồng/năm.

Địa phương tập trung hoàn thiện hạ tầng, triển khai thi công hơn 15km đường giao thông nông thôn, đồng thời khai thác hiệu quả các cơ sở, tài sản công dôi dư phục vụ cộng đồng, như xây dựng trường học, chuyển đổi công năng thành nhà văn hóa ấp và xây dựng công viên. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa và bảo đảm quốc phòng, an ninh tiếp tục được quan tâm.

Lễ kỷ niệm là dịp để các thế hệ hôm nay tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì đất nước, qua đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, Tổ quốc./.

An Giang: Dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực Nhân kỷ niệm 157 năm ngày “Cụ Nguyễn” hy sinh (1868-2025), lễ dâng hương tri ân anh hùng Nguyễn Trung Trực tại An Giang góp phần phát huy tinh thần yêu nước và khí phách kiên cường của dân tộc.