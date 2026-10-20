Hà Nội: Xã Sóc Sơn ra quân giải tỏa 68 trường hợp vi phạm tại chợ Thái Phù

Ngày 20/10, Ủy ban Nhân dân xã Sóc Sơn (Hà Nội) đã tổ chức ra quân giải tỏa các trường hợp tự ý xây dựng công trình, lắp dựng kiốt, sạp hàng và sử dụng mặt bằng kinh doanh không đúng quy định tại chợ hạng 3 (chợ Thái Phù), thôn 225, xã Sóc Sơn. Đây là hoạt động nhằm lập lại trật tự trong quản lý đất đai, xử lý tình trạng kinh doanh tự phát, đồng thời tạo mặt bằng phục vụ sửa chữa, chỉnh trang và tổ chức khai thác chợ theo quy định.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Sóc Sơn, qua kiểm tra, rà soát hiện trạng khu vực chợ Thái Phù, cơ quan chức năng xác định có 68 trường hợp vi phạm liên quan đến việc tự ý xây dựng công trình, lắp dựng kiốt, sạp hàng và sử dụng mặt bằng kinh doanh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Các công trình, vật kiến trúc vi phạm chủ yếu gồm nhà cấp 4, nhà tạm, quán bán hàng, lều lán, mái che bằng tôn và fibro xi măng, hàng rào xây gạch, hàng rào quây tôn, bục bệ cùng nhiều hạng mục phục vụ hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Đáng chú ý, các công trình này nằm trên khu đất công được quy hoạch làm chợ hạng 3. Tình trạng tự ý xây dựng, lắp dựng và sử dụng mặt bằng không đúng quy định đã ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đồng thời gây khó khăn cho việc tổ chức, quản lý và khai thác hoạt động thương mại tại khu vực chợ.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Sóc Sơn đã triển khai rà soát, kiểm tra, đo đạc, xác lập hiện trạng các công trình, vật kiến trúc thuộc diện giải tỏa; đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động, giao thông báo đến các hộ dân, cá nhân có liên quan, yêu cầu tự giác tháo dỡ, di chuyển tài sản và hoàn trả mặt bằng.

Tuy nhiên, việc khắc phục các trường hợp vi phạm chưa được thực hiện dứt điểm. Vì vậy, ngày 20/10, Ủy ban Nhân dân xã Sóc Sơn huy động lực lượng chức năng tổ chức ra quân giải tỏa theo kế hoạch.

Quá trình giải tỏa, Ủy ban Nhân dân xã Sóc Sơn yêu cầu phải bảo đảm công khai, khách quan, minh bạch; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn về người và tài sản.

Đối với các hộ tự giác chấp hành, lực lượng chức năng phối hợp hướng dẫn tháo dỡ, di chuyển công trình, hàng hóa và hoàn trả mặt bằng. Những trường hợp không chấp hành bị xem xét, xử lý theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ cưỡng chế mặt bằng kinh doanh không đúng quy định tại chợ hạng 3 (chợ Thái Phù), thôn 225. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Trong đó, Phòng Hạ tầng-Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ và triển khai giải tỏa. Công an xã chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự; Ban quản lý chợ loại 2 xã Sóc Sơn phối hợp thực hiện và tiếp nhận quản lý mặt bằng sau giải tỏa.

Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân xã Sóc Sơn chú trọng thực hiện quản lý mặt bằng sau giải tỏa, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, tự ý xây dựng công trình và tổ chức hoạt động kinh doanh trái quy định. Sau khi hoàn thành giải tỏa, địa phương tổ chức kiểm tra, xác nhận hiện trạng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị được giao quản lý. Đồng thời, phối hợp xây dựng phương án sửa chữa, chỉnh trang chợ, tổ chức bố trí và cho thuê địa điểm kinh doanh theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả tài sản công.

Việc giải tỏa các trường hợp vi phạm tại chợ Thái Phù không chỉ góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng mà còn tạo điều kiện chỉnh trang hạ tầng thương mại, từng bước hình thành môi trường kinh doanh văn minh, an toàn, đáp ứng nhu cầu giao thương của người dân. Cùng với đó, góp phần xử lý những tồn tại về trật tự đô thị, chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương./.

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