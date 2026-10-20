Phú Thọ xử lý "điểm nghẽn" mặt bằng và nguồn vốn tại vùng chuyển dân sông Đà

Trước tiến độ giải ngân các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà tại Phú Thọ còn chậm, tỉnh Phú Thọ đang triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các dự án trước ngày 31/12/2026.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, tổng vốn thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà là hơn 4.053 tỷ đồng.

Đến hết tháng 9/2026, các dự án đã giải ngân 152,188 tỷ đồng trong tổng số hơn 402 tỷ đồng vốn năm 2025 được kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2026, đạt 37,85%. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 37,4%, vốn ngân sách địa phương đạt 50%.

Đến nay, 13/13 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 đã hoàn thành thi công, bàn giao đưa vào sử dụng và được phê duyệt quyết toán. Tuy nhiên, tiến độ thi công và giải ngân tại một số dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành toàn bộ các công trình theo kế hoạch.

Trong số các dự án do Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư, dự án đường liên xã từ xóm Thung, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc đi xóm Dài, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong còn 128 m chưa giải phóng mặt bằng. Khối lượng mặt bằng chưa bàn giao cùng tiến độ thi công chậm đang là trở ngại đối với việc triển khai công trình.

Tại dự án nâng cấp đường liên xã Vầy Nưa-Tiền Phong, tiến độ thi công rất chậm do các nhà thầu chưa tập trung đầy đủ nhân lực, vật tư, vật liệu, máy móc và thiết bị. Trong khi đó, dự án đường trục xã Phú Cường-Gò Lào, xã Ba Khan (nay là xã Sơn Thủy), huyện Mai Châu, thuộc đường tỉnh 450 đoạn từ Km0+00 đến Km14+00, vẫn còn một số vị trí vướng hệ thống cột điện chưa được di dời, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Bên cạnh khó khăn tại các công trình do Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư, việc bố trí vốn đối với dự án do cấp xã làm chủ đầu tư cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Cụ thể, xã Thung Nai chưa bố trí vốn ngân sách xã trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2026 để thực hiện các phần việc còn lại của dự án, sau khi dự toán và kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài sang năm 2025 bị hủy.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, ngoài những vướng mắc cụ thể về mặt bằng, nguồn vốn và năng lực tổ chức thi công của nhà thầu, công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong xử lý khó khăn có thời điểm chưa quyết liệt. Đây là những yếu tố cần sớm được khắc phục để tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung của Đề án.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Công Sứ đã đưa ra nhiều chỉ đạo đối với các đơn vị liên quan. Trong đó, yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Thung Nai khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao 128 m còn lại cho chủ đầu tư; đồng thời tăng cường chỉ đạo cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

Đối với Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, tỉnh yêu cầu làm việc cụ thể với từng nhà thầu, yêu cầu tập trung nguồn lực, bổ sung máy móc, thiết bị, nhân lực và lựa chọn phương án thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ. Những nhà thầu không bố trí đủ nhân lực, thiết bị theo hồ sơ dự thầu hoặc chậm tiến độ so với hợp đồng phải bị xử lý theo quy định.

Cùng với việc thúc đẩy tiến độ, chủ đầu tư phải tăng cường giám sát, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật công trình theo hồ sơ thiết kế được duyệt, tránh tình trạng chạy theo tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng.

Đối với phần việc còn lại của dự án do cấp xã làm chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân xã Thung Nai được yêu cầu khẩn trương thực hiện thủ tục bố trí vốn đầu tư công từ ngân sách xã, đồng thời điều chỉnh dự án theo quy định để có cơ sở tiếp tục triển khai.

Tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Sở Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường với vai trò cơ quan thường trực Đề án có trách nhiệm tổng hợp tình hình, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

Các chủ đầu tư phải đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành các dự án trước ngày 31/12/2026, giải ngân 100% nguồn vốn được giao và vốn kéo dài sang năm 2026; đồng thời thực hiện thanh, quyết toán, bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo quy định. Tiến độ thực hiện phải được báo cáo hằng tuần về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Việc xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, vốn và năng lực thi công được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, sớm hoàn thiện hạ tầng phục vụ ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà./.

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