Siêu bão Champi không vào Biển Đông nhưng có thể gây gió mạnh, sóng lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 21/10, siêu bão Champi có vị trí khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 130,2 độ Kinh Đông, cường độ mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Hiện, siêu bão còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 800km về phía Đông Đông Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, siêu bão Champi sẽ không di chuyển vào Biển Đông, tuy nhiên với cường độ mạnh cấp 16-17, bán kính ảnh hưởng rộng thì hoàn lưu phía Tây của siêu bão Champi có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9 kèm sóng biển cao từ 2-4m ở khu vực Đông Bắc của vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Theo các số liệu phân tích vệ tinh mới nhất, siêu bão Champi có sức gió mạnh nhất khoảng 210 km/giờ, áp suất khí quyển tại tâm giảm xuống tới 900 hPa. Với cường độ này, siêu bão Champi tương đương siêu bão cấp 5 theo phân loại của cơ quan khí tượng Mỹ.

Cũng theo phân tích trường dòng dẫn quy mô lớn ở các mực 500-700 hPa, bão Champi hiện nằm ở phía Tây Nam của áp cao cận nhiệt đới. Bão đang hoạt động trên vùng biển có nhiệt độ mặt nước khoảng 29-30 độ C, là điều kiện thuận lợi để duy trì cường độ mạnh.

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão vẫn có khả năng duy trì cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.

Từ ngày 22/10, Champi có xu hướng chuyển dần sang hướng Tây Bắc. Khi di chuyển về phía Bắc và đi vào khu vực có nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn, cường độ bão được dự báo suy yếu dần.

Cùng với đó, dự báo mới nhất của nhiều cơ quan khí tượng quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ,…đã có xu hướng thống nhất hơn về kịch bản đường đi của siêu bão Champi, theo đó bão ít khả năng đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc).

Đến khoảng ngày 24/10, khi di chuyển đến vùng biển phía Đông Đài Loan (Trung Quốc), cường độ siêu bão Champi được dự báo giảm xuống khoảng cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão có khả năng chuyển hướng Đông Bắc, di chuyển về phía khu vực Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đến ngày 25/10, khi tiến về khu vực phía Nam Nhật Bản và Hàn Quốc, bão Champi tiếp tục suy yếu, với cường độ dự báo khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Siêu bão Champi được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, vượt qua cường độ của siêu bão Sinlaku. Hiện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vẫn đang theo dõi diễn biến của siêu bão này./.

Siêu bão Champi mạnh cấp 16 hướng về Đài Loan, ít có khả năng vào Biển Đông Siêu bão Champi mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 được dự báo ít khả năng đi vào Biển Đông nhưng hoàn lưu bão có thể khiến gió ở phía Bắc Biển Đông mạnh cấp 6–7, giật cấp 9–10, sóng cao 3–5 m.