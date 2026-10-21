Hà Nội: Khởi công Dự án nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân tại Đông Anh

Ngày 21/10, Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất 3-3 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N9, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Thực hiện chủ trương phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 439/QĐ-BCA-H02 ngày 26/01/2026, chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thái Hà làm Chủ đầu tư Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô quy hoạch ký hiệu 3-3, thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N9, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Dự án với quy mô sử dụng đất khoảng 8,3 ha. Trong đó, khoảng 3,6 ha đất nhà ở; 3,1 ha đất giao thông; 0,1 ha đất hạ tầng kỹ thuật; 1,5 ha đất công trình hạ tầng xã hội, công viên và cây xanh.

Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 227.518 m², bao gồm diện tích tầng hầm. Theo quy mô dự kiến, dự án cung cấp 1.443 căn nhà ở xã hội và 86 căn nhà ở thương mại, với quy mô dân số tối đa khoảng 4.800 người.

Tại lễ khởi công, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong những năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Việc triển khai dự án nhà ở dành cho cán bộ, chiến sỹ Công an góp phần giải quyết nhu cầu khó khăn về nhà ở, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội đất nước và trên địa bàn thành phố.

Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn xác định, việc chăm lo đời sống, đặc biệt là vấn đề nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ là nhiệm vụ hết sức quan trọng; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu hiện đại hóa theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Để công trình hoàn thành, đảm bảo an toàn, chất lượng, Thứ trưởng đề nghị, chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung mọi nguồn lực để triển khai công trình với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tổ chức thi công, hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất, đảm bảo chất lượng nhất, giá trị thẩm mỹ cao cho người sử dụng và đẹp cho cảnh quan, kiến trúc của thành phố Hà Nội…

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn thành phố Hà Nội, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra.

Để hiện thực hóa các mục tiêu của dự án, tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thái Hà cam kết tập trung nguồn lực, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của Chủ đầu tư, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, phấn đấu triển khai dự án đúng quy định, bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ./.

Hưng Yên: Khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân Dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng Công an Nhân dân tại Hưng Yên không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của cán bộ, chiến sỹ mà còn góp phần thực hiện hiệu quả chính sách phát triển nhà ở xã hội.