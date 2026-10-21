Khởi động cuộc thi người bán hàng xuất sắc 2026: Đón đầu kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Trước sự bùng nổ mạnh mẽ của thị trường thương mại điện tử, Câu lạc bộ Quản trị và Marketing phối hợp cùng Đoàn khoa Quản trị Kinh doanh thuộc Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động cuộc thi “Người Bán Hàng Xuất Sắc - Excellent Salesman 2026”.

Với chủ đề “Chạm thời đại - Nhân sự trong kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo”, cuộc thi năm nay hướng đến việc trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực chiến và khả năng thích ứng trước những biến động của công nghệ.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, trong 5 năm gần đây, thương mại điện tử Việt Nam luôn nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tốc độ tăng trưởng. Năm 2025, doanh thu của các sàn giao dịch lớn như Amazon, Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt hơn 430.000 tỷ đồng, tăng khoảng 34 đến 41 phần trăm so với năm trước.

Các thí sinh Excelent Saleman tại đêm chung kết Cuộc thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sự phát triển của các xu hướng livestream và mua sắm kết hợp giải trí đã mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức không nhỏ về quản lý thuế, chống hàng giả và bảo mật thông tin người tiêu dùng. Trước bối cảnh đó, nguồn nhân sự trong lĩnh vực bán hàng và quản trị kinh doanh cần không ngừng nâng cao năng lực thích ứng, tư duy quản trị sắc bén và khả năng thấu hiểu khách hàng.

Cuộc thi “Người Bán Hàng Xuất Sắc - Excellent Salesman 2026” là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm tạo môi trường thi đua lành mạnh, giúp sinh viên kiểm chứng và khẳng định năng lực kinh doanh. Đây là mùa thứ tư của cuộc thi, tiếp nối thành công của ba mùa giải trước, đặc biệt là mùa giải năm 2023 đã thu hút 3.245 sinh viên tham gia.

Năm 2026, ban tổ chức mở rộng quy mô, thu hút hơn 4.000 thí sinh xuất sắc đến từ các trường đại học hàng đầu khu vực phía Nam như Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngoại thương cơ sở II, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Tài chính - Marketing và nhiều đơn vị khác.

Thí sinh Nguyễn Minh Dũng (trái) đoạt giải Người bán hàng xuất sắc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối tượng dự thi là sinh viên thuộc khối ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh của các trường đại học và cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Thí sinh chưa vào vòng chung kết trong những mùa thi trước đây đều có thể đăng ký tham gia. Hình thức thi kết hợp trực tuyến và trực tiếp theo lộ trình các vòng, đảm bảo tính công bằng và phát huy tối đa năng lực của người học.

Thời gian chi tiết của cuộc thi diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026. Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn gồm hai nhóm chính, danh hiệu “Đội bán hàng xuất sắc”, và danh hiệu “Người bán hàng xuất sắc”. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ gồm đội được yêu thích nhất, thí sinh được yêu thích nhất và đội cổ vũ nhiệt tình nhất.

Cuộc thi “Người Bán Hàng Xuất Sắc - Excellent Salesman 2026” do Câu lạc bộ Quản trị và Marketing phối hợp cùng Đoàn khoa Quản trị Kinh doanh trực thuộc khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh phát động. Đây là sân chơi thiết thực dành cho mọi người trẻ quan tâm đến lĩnh vực bán hàng, góp phần cung ứng cho thị trường nguồn nhân lực chất lượng cao - những cá nhân không chỉ làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo mà còn sở hữu tư duy quản trị sắc bén và năng lực thấu hiểu khách hàng, tạo tiền đề xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn./.