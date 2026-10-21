Văn hóa Việt Nam tỏa sắc giữa mùa Thu Busan của Hàn Quốc

Tháng 10, khi những hàng ngân hạnh ở Haeundae bắt đầu ngả vàng, thành phố cảng Busan trở thành nhịp cầu đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với người dân Hàn Quốc và bạn bè quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, từ các trò chơi dân gian tại Busan ASEAN Week, những bộ phim Việt tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 đến đêm giao lưu “Vietnam Night” và vở nhạc kịch thể nghiệm “Ảo quan,” các hoạt động đã mở ra nhiều không gian giao lưu văn hóa và hợp tác nghệ thuật.



Sắc màu Việt Nam tại Busan ASEAN Week



Từ ngày 6 đến 11/10, Busan ASEAN Week 2026 diễn ra tại Lotte Department Store Busan Main Branch, giới thiệu văn hóa của 11 quốc gia Đông Nam Á theo chủ đề “Cruise ASEAN.”

Tại gian Việt Nam, các trò chơi dân gian thu hút sự tham gia của cả người lớn và trẻ em, bên cạnh không gian trưng bày truyền thuyết biển, danh thắng và văn hóa truyền thống Việt Nam.



Được tổ chức thường niên từ năm 2020 sau Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc năm 2019 tại Busan, sự kiện góp phần đưa văn hóa các nước ASEAN đến gần hơn với công chúng Hàn Quốc thông qua những trải nghiệm trực tiếp, sinh động.

Sự kiện Busan ASEAN week. (Ảnh: TTXVN phát)

Điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim Busan lần thứ 31



Diễn ra từ ngày 6 đến 15/10, Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 ghi dấu sự hiện diện đa dạng của điện ảnh Việt Nam với các tác phẩm tham gia 4 hạng mục phim truyện khác nhau. Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc cũng tham gia ban giám khảo hạng mục tranh giải chính do đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm Chủ tịch.



Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp trở lại Busan với phim “1982,” tranh giải tại hạng mục Vision Asia. Lấy bối cảnh Hà Nội, tác phẩm kể câu chuyện về một nữ đạo diễn độc lập đứng trước nguy cơ phá sản, cùng hai người em chăm sóc người mẹ mắc chứng đãng trí. Qua hành trình tìm mẹ mất tích, bộ phim khai thác những khúc mắc gia đình, giấc mơ dang dở và tình thân.



Trong khi đó, “Hộ linh tráng sỹ: Bí ẩn mộ vua Đinh” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình tham gia hạng mục A Window on Asian Cinema, kết hợp yếu tố huyền sử, phiêu lưu và truyền thuyết Việt Nam. Cũng ở hạng mục này, “Thính giác” (Hearing) của đạo diễn Lê Bảo tiếp tục hành trình quốc tế sau khi ra mắt tại Liên hoan phim Locarno.



Ở lĩnh vực phim tài liệu, “Em bé đồng bóng, em bé ngạo nghễ và em bé đau lòng” của đạo diễn Nông Nhật Quang được giới thiệu tại Documentary Showcase. Tác phẩm được hình thành qua 7 năm thu thập tư liệu gia đình, đặt câu hỏi về hình hài của một gia đình Việt Nam đương đại.



Sự hiện diện của các tác phẩm thuộc nhiều thể loại cho thấy nỗ lực mở rộng ngôn ngữ biểu đạt và cách tiếp cận của điện ảnh Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

Từ giao lưu văn hóa đến hợp tác điện ảnh



Bên lề liên hoan phim, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) khai trương gian hàng tại Chợ Nội dung và Phim châu Á (ACFM) ở BEXCO ngày 10/10, giới thiệu điện ảnh Việt Nam, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) và các bối cảnh quay phim tại Việt Nam.



Hội thảo xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 11/10, tọa đàm “Liên hoan phim - Cầu nối điện ảnh Việt Nam với thế giới” quy tụ đại diện ngoại giao, các nhà tổ chức liên hoan phim và nhà sản xuất Việt Nam, Hàn Quốc, Italy.

Các nội dung trao đổi tập trung vào đồng sản xuất, đào tạo tài năng, phát triển DANAFF và xây dựng Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim (PAI) nhằm tăng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các dự án quốc tế.



Cùng tối, sự kiện “Vietnam Night” đón hơn 600 đại biểu, nghệ sỹ, nhà sản xuất và đối tác quốc tế. Chương trình kết hợp giao lưu nghệ thuật Việt-Hàn với hoạt động quảng bá phim và giới thiệu các địa điểm quay phim tại Việt Nam, tạo cơ hội kết nối giữa giới làm phim hai nước và các đối tác quốc tế.

“Ảo quan” đưa sân khấu thể nghiệm Việt Nam đến Hàn Quốc



Từ ngày 12 đến 19/10, đoàn nghệ sỹ Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ, do Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh cử đi, mang vở nhạc kịch đương đại “Ảo quan” đến Hàn Quốc.

Vở diễn có một suất tại Liên hoan Sân khấu quốc tế Chữa lành Daegu và hai suất tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Baekyang ở Busan, trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật Busan lần thứ 64.



Do Chinh Ba sáng tác và đạo diễn, “Ảo quan” khai thác hiện tượng tâm lý apophenia - xu hướng tìm kiếm ý nghĩa hoặc mối liên hệ trong những sự việc vốn không liên quan.

Bằng ngôn ngữ sân khấu giàu tính biểu tượng, kết hợp đồng ca, video, livestream và âm nhạc, tác phẩm đặt ra những câu hỏi về mất mát, sự phán xét của đám đông và sức khỏe tinh thần trong đời sống đô thị hiện đại.



Việc đưa vở diễn đến Hàn Quốc mở rộng không gian giới thiệu sân khấu thể nghiệm Việt Nam, đồng thời cho thấy những chủ đề như cô đơn, tổn thương và nhu cầu được lắng nghe có khả năng kết nối khán giả vượt qua khác biệt ngôn ngữ.



Từ trò chơi dân gian, điện ảnh đến sân khấu đương đại, chuỗi hoạt động tại Busan đã góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam bằng nhiều hình thức sáng tạo.

Không chỉ dừng ở giao lưu văn hóa, các sự kiện còn mở ra cơ hội hợp tác sản xuất, đào tạo và kết nối nghệ sỹ, nhà làm phim hai nước. Qua đó, Busan tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn để văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng Hàn Quốc và bạn bè quốc tế./.

Rạng rỡ sắc màu văn hóa Việt Nam tại Ansan, Hàn Quốc Ngày 18/10, Hội Phụ nữ Việt Nam di trú thành phố Ansan đã phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 7 năm thành lập Hội, Lễ hội giao lưu văn hóa, Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại thành phố Ansan, Hàn Quốc.

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