Đồng Tháp: Nổ lò hơi làm hai công nhân bị thương

Sáng 21/10, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận hai nạn nhân trong vụ nổ lò hơi tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhôm Á Châu Việt Nam, Khu Công nghiệp Long Giang, trong đó 1 công nhân người Việt Nam và 1 công nhân người Trung Quốc.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ làm công nhân người Trung Quốc tên Tuo Xian Jin (Đà Tiền Kim, 37 tuổi) là giám sát công trình điện bị thương ở gối và xây xát ở vùng mặt; công nhân người Việt Nam phụ trách bộ phận thiết bị điện tên là Võ Văn Trường (23 tuổi, ở xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp) bị tổn thương phần mặt khá nhiều.

Hai công nhân bị thương đang được cấp cứu, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp. Theo lãnh đạo bệnh viện, sức khỏe hai công nhân đã ổn định.

Vụ nổ cũng gây ảnh hưởng tới một số công ty lân cận trong Khu Công nghiệp Long Giang như Apache, JongJin nhưng hiện chưa xác định được mức độ tài sản thiệt hại.

Nguyên nhân xảy ra vụ nổ đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Điều tra nguyên nhân vụ nổ bình nén khí khiến hai người thương vong Tối 23/2, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra vụ nổ bình nén khí hơi xảy ra tại xã Tiền Hải vào sáng cùng ngày, khiến 2 người thương vong.