Đà Nẵng: Phát hiện súng thần công cổ tại Thành Điện Hải

Sáng 21/10, trong quá trình chỉnh trang khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải, thành phố Đà Nẵng, đơn vị thi công phát hiện một khẩu súng thần công dài 2,95m nằm sâu dưới mặt đất.

Đây là khẩu súng thần công thứ 10 được phát hiện trong khu vực di tích.

Lực lượng thi công phối hợp với các đơn vị chức năng đưa khẩu súng lên khỏi mặt đất vào trưa cùng ngày. Hiện vật đang được ghi nhận hiện trạng để phục vụ công tác nghiên cứu, bảo quản và xử lý theo quy định.

Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện cho biết bước đầu nhận định khẩu súng có thể thuộc hệ thống vũ khí được triều Nguyễn trang bị phục vụ phòng thủ Đà Nẵng, trong đó có Thành Điện Hải.

Khả năng hiện vật từng được sử dụng trong cuộc chiến đấu chống liên quân Pháp-Tây Ban Nha tại Đà Nẵng giai đoạn 1858-1860 cũng được đặt ra.

Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn cần tiếp tục nghiên cứu, giám định để xác định chính xác niên đại, nguồn gốc và vai trò lịch sử của hiện vật.

Có mặt tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đánh giá hiện vật có giá trị lịch sử lớn; đề nghị các cơ quan chuyên môn tổ chức bảo quản, nghiên cứu, phục hồi để trưng bày tại Di tích Thành Điện Hải. Các hiện vật súng thần công được phát hiện tại khu vực này cần được tập hợp, hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị.

Súng thần công dài 2,95 m nằm sâu dưới mặt đất vừa được phát lộ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Thành Điện Hải hiện là Di tích quốc gia đặc biệt gắn với cuộc chiến đấu của quân và dân Đà Nẵng chống liên quân Pháp-Tây Ban Nha từ năm 1858-1860. Đây là một trong những công trình quân sự quan trọng dưới triều Nguyễn trong hệ thống phòng thủ cửa biển Đà Nẵng.

Trong các đợt tu bổ, khai quật và xây dựng tại khu vực thành và vùng phụ cận, nhiều khẩu súng thần công đã được phát hiện, bổ sung nguồn tư liệu hiện vật về hệ thống phòng thủ Đà Nẵng thế kỷ 19.

Bảo tàng Đà Nẵng hiện lưu giữ 14 khẩu súng thần công, gồm 13 khẩu bằng gang-sắt được phát hiện tại khu vực Thành Điện Hải và các vị trí liên quan đến hệ thống phòng thủ Đà Nẵng; 1 khẩu bằng đồng được phát hiện tại khu vực Xuân Thiều.

Các khẩu súng thần công có cấu tạo cơ bản gồm nòng súng, thân súng, khối hậu và lỗ điểm hỏa; hai bên thân có trục quay để gắn vào bệ súng hoặc giá đỡ, phục vụ điều chỉnh hướng và góc bắn.

Việc tiếp tục phát hiện súng thần công tại Thành Điện Hải bổ sung thêm nguồn tư liệu hiện vật phục vụ nghiên cứu hệ thống phòng thủ Đà Nẵng dưới triều Nguyễn, đồng thời góp phần làm rõ hơn vai trò của di tích trong cuộc chiến đấu chống liên quân Pháp-Tây Ban Nha giữa thế kỷ 19./.

Đà Nẵng phát lộ thêm súng thần công tại Thành Điện Hải Ngày 21/10/2026, trong quá trình chỉnh trang khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải, thành phố Đà Nẵng, đơn vị thi công phát hiện một khẩu súng thần công dài 2,95 m nằm sâu dưới mặt đất.