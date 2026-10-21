Tổ chức Lễ hội 'Con đường văn hóa Hàn Quốc' có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Lễ hội “Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026” sẽ diễn ra trong hai ngày 24/10 và 25/10 tại khu vực Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội, mang đến cơ hội khám phá văn hóa, ẩm thực và du lịch xứ Kim chi theo những cách gần gũi, sinh động.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022 với chỉ bốn gian hàng, Lễ hội “Con đường Văn hóa Hàn Quốc” đã không ngừng mở rộng quy mô và nhận được sự hưởng ứng tích cực của công chúng.

Năm nay, lễ hội có quy mô lớn nhất với tổng cộng 39 gian hàng, từng bước khẳng định vị thế là một trong những sự kiện giao lưu văn hóa Hàn Quốc tiêu biểu tại Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, lễ hội được tổ chức kết hợp với dự án Korea Season - dự án do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc với nhiều hoạt động phong phú.

Ban nhạc Màu Nước sẽ biểu diễn tại Lễ hội “Con đường Văn hóa Hàn Quốc.” (Ảnh: BTC)

Đặc biệt, tại không gian trải nghiệm du lịch Hàn Quốc về đêm của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, khách tham quan sẽ được trải nghiệm các không gian du lịch cảnh đêm của các thành phố nổi tiếng Hàn Quốc như Busan, Tongyeong, Yeosu và Jeonju.

Ngoài ra, tại khu vực sân khấu lớn, hai đêm biểu diễn âm nhạc K-live band với sự xuất hiện của các ban nhạc tiêu biểu Hàn Quốc bao gồm QWER, Silica Gel Touched, DjembeCola, The Shepherd Bois, Mijinee và các ban nhạc tiêu biểu của Việt Nam bao gồm ca sỹ, nhạc sỹ Hoàng Dũng cùng Màu Nước Band.

Một trong những điểm nhấn không thể bỏ lỡ tại lễ hội là các gian hàng trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc. Phối hợp với Tổng công ty Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT), lễ hội năm nay mang đến khu vực trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thực phẩm Hàn Quốc tiêu biểu đã có mặt tại thị trường Việt Nam.

Đặc biệt, khách tham quan sẽ được trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm làm món ăn Hàn Quốc bao gồm làm Kimchi Hàn Quốc, trải nghiệm nấu ăn K-seafood, sáng tạo món ăn với Tteokgalbi với quy mô lên đến 900 người.

Các gian hàng trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc sẽ hoạt động từ 10h đến 19h, các gian hàng trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc hoạt động từ 10h đến 21h. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào lúc 18h30 ngày 24/10.

Theo Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon, kể từ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung vào tháng Tư vừa qua, nhiều hoạt động giao lưu giữa hai nước đã liên tục được tổ chức.

“Tôi rất vui mừng khi Lễ hội ‘Con đường văn hóa Hàn Quốc’ được tổ chức trong bối cảnh giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng được thúc đẩy, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa. Tôi hy vọng lễ hội lần này sẽ nhận được sự quan tâm và hưởng ứng rộng rãi của người dân Việt Nam, đồng thời góp phần tạo thêm động lực cho các hoạt động giao lưu văn hóa song phương trong thời gian tới,” Đại sứ Lee Miyon chia sẻ./.

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