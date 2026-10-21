Cuộc thi trực tuyến về chuyển đổi số quốc gia chính thức bắt đầu từ ngày 22/10

Từ ngày 22/10, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và phát triển công dân số, theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Ngày Công dân số Việt Nam (15/10).

Cuộc thi được phát động trong chương trình Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2026, tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến từ ngày 22/10 đến ngày 22/11/2026, gồm 4 tuần thi, chia thành hai đợt.

Trong đó, Đợt 1 được tổ chức trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên từ ngày 22/10 đến ngày 8/11/2026; Đợt 2 được tổ chức trên ứng dụng Thông tin tuyên giáo (App Tuyên giáo) từ ngày 9/11 đến ngày 22/11/2026.

Nội dung Cuộc thi tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng; những chỉ đạo, định hướng quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua về chuyển đổi số và khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản.

Đối tượng dự thi gồm báo cáo viên các cấp, đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của Đảng ở cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.

Cơ cấu giải thưởng mỗi tuần thi gồm: 1 giải Nhất, trị giá 2.000.000 đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng; 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 5 giải dành cho các cá nhân có thành tích lan tỏa sâu rộng Cuộc thi, mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Kết quả mỗi tuần thi được công bố trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên và ứng dụng Thông tin tuyên giáo (App Tuyên giáo).

Việc triển khai Cuộc thi trên ứng dụng Thông tin tuyên giáo (App Tuyên giáo) là một trong những hoạt động tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương; mở rộng hình thức tiếp cận, tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng và kiến thức về chuyển đổi số quốc gia. Thông qua Cuộc thi, góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng số, hình thành văn hóa học tập số, thúc đẩy phát triển công dân số trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thông tin về Cuộc thi được đăng tải tại trang CHUYỂN ĐỘNG SỐ của TTXVN, trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên và ứng dụng Thông tin tuyên giáo (App Tuyên giáo)./.

Công tác tuyên giáo phải chủ động quản trị niềm tin xã hội Theo đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận TW, công tác tuyên giáo phải chuyển mạnh phương thức từ quản lý thông tin sang chủ động quản trị niềm tin xã hội.