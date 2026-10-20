Ảnh nghệ thuật lan tỏa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam

Ngày 20/10, tại Công viên bờ biển Nha Trang (bên cạnh tháp Trầm Hương), phường Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị tổ chức lễ khai mạc và trao giải thưởng cuộc thi, Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2026.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nêu rõ Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026 quy tụ lượng lớn tác phẩm tham gia, có nội dung phong phú, đa dạng về đề tài, góc nhìn và phương thức thể hiện.

Các nghệ sỹ ngày càng chủ động đổi mới phương pháp sáng tác, tiếp cận những góc nhìn mới để tạo ra các tác phẩm giàu giá trị nội dung và nghệ thuật, lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Thông qua hoạt động triển lãm sẽ tạo được diễn đàn kết nối cộng đồng nhiếp ảnh Việt Nam - nơi lan tỏa những ý tưởng, góc nhìn sáng tạo mới, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa nước nhà.

Cuộc thi năm nay nhận được 9.291 tác phẩm từ 1.263 tác giả trên toàn quốc gửi về tham dự. Hội đồng chuyên môn đã tuyển chọn 200 tác phẩm tiêu biểu nhất để trưng bày tại tỉnh Khánh Hòa.

Các tác phẩm được chọn triển lãm, trao giải phản ánh sinh động nét đẹp về con người, văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và vẻ đẹp toàn diện của đất nước Việt Nam, hướng tới các giá trị chân-thiện-mỹ. Mỗi bức ảnh thể hiện một khoảnh khắc, góc nhìn và cảm nhận riêng biệt của người nghệ sĩ trước đời sống xã hội.

Qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, các tác giả không chỉ ghi lại vẻ đẹp của quê hương mà còn gửi gắm những suy tư, tình cảm và trách nhiệm đối với cộng đồng, góp phần giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, tràn đầy sức sống đến với công chúng trong nước và quốc tế.

Ban Tổ chức vinh danh và trao giải cho 32 tác phẩm xuất sắc nhất gồm: 3 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 8 huy chương Đồng và 15 giải Khuyến khích. Đáng chú ý, Thông tấn xã Việt Nam có nhà báo-nhiếp ảnh gia Bùi Cương Quyết đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm “Nữ chiến binh sao vàng."

Từ năm 2000, cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam là sự kiện chuyên môn ý nghĩa, góp phần xây dựng môi trường sáng tác chuyên nghiệp, lành mạnh và kích thích tinh thần sáng tạo của giới nhiếp ảnh. Sự kiện không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân mà còn kịp thời phát hiện, tôn vinh các tác phẩm đạt chất lượng cao, giàu giá trị thẩm mỹ và nhân văn.

Qua từng kỳ diễn ra, cuộc thi tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn giao lưu, hội tụ của giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp; đồng thời là không gian để các nghệ sĩ thể hiện tư duy, cảm xúc và góc nhìn đương đại.

Những khoảnh khắc chân thực được ghi lại đã góp phần lưu giữ hình ảnh đất nước, nuôi dưỡng cảm hứng nghệ thuật, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân và củng cố vị thế của nhiếp ảnh trong nền văn hóa-nghệ thuật Việt Nam./.

Khẳng định vị thế văn hóa, hình ảnh đất nước Việt Nam từ những sự kiện văn hóa Một liên hoan phim, liên hoan âm nhạc hay triển lãm, sự kiện văn hóa... là một "đại sứ" góp phần lan tỏa hình ảnh về đất nước, con người và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.