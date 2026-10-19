Phim tài liệu về nữ tỷ phú Elizabeth Holmes gây bất ngờ

Bộ phim hành động "Street Fighter" của hãng Paramount đã đánh bại các đối thủ cạnh tranh vào cuối tuần qua để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ, nhưng màn ra mắt đáng chú ý thuộc về phim tài liệu tái hiện lại cuộc đời của nữ tỷ phú Elizabeth Holmes.

Theo ước tính của giới chuyên môn công bố ngày 18/10, "Street Fighter," tác phẩm chuyển thể từ tựa game cùng tên của hãng Capcom, ngoài doanh thu 31 triệu USD tại các phòng vé Bắc Mỹ, còn thu thêm 20,1 triệu USD tại 65 thị trường khác, nâng tổng doanh thu trên toàn cầu lên 51,1 triệu USD.

Bộ phim do Kitao Sakurai đạo diễn và có sự tham gia của các diễn viên Noah Centineo, Andrew Koji và Callina Liang, kể về Chun-Li, một nữ võ sỹ bí ẩn chiêu mộ 2 võ sỹ đường phố Ryu và Ken Masters để cùng tham gia giải đấu võ sỹ thế giới. Từ đó, họ phát hiện ra và chiến đấu chống lại một âm mưu tàn bạo. Đây là phiên bản điện ảnh chiếu rạp thứ ba của tựa game "Street Fighter."

Tuy nhiên, tâm điểm chú ý cuối tuần qua lại thuộc về bộ phim tài liệu "You Can See Everything" kéo dài 3 giờ về tỷ phú Elizabeth Holmes, người sáng lập và là Giám đốc điều hành công ty Theranos bị kết án tù vì tội lừa đảo.

Bộ phim của hãng A24 này đứng ở vị trí thứ hai bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ với mức doanh thu mở màn đáng kinh ngạc 15 triệu USD khi mới chỉ ra mắt ở chưa đầy 1.000 phòng chiếu.

Vụ bê bối liên quan đến nữ tỷ phú Holmes từng tốn nhiều giấy mực của báo giới và thậm chí còn được viết thành sách cũng như nhiều kênh podcast.

Câu thoại "Why would I deceive you?" (Tại sao tôi phải lừa anh?) trong video giới thiệu phim trước đó còn tạo nên một làn sóng meme trên mạng xã hội.

Trang Deadline cho rằng đây là mức doanh thu mở màn xuất sắc thứ hai lịch sử đối với một phim tài liệu tại phòng vé, chỉ xếp sau “Fahrenheit 9/11” vào năm 2004.

Đứng ở vị trí tiếp theo là bộ phim kinh dị "Other Mommy" của Universal, khi thu về 8,35 triệu USD trong tuần thứ hai công chiếu, nâng tổng doanh thu lên 44,85 triệu USD.

Xếp thứ tư và thứ năm lần lượt là phim "Whalefall" với doanh thu 8 triệu USD và "Sense and Sensibility" đạt 7,5 triệu USD./.

Top 10 phim ăn khách nhất phòng vé Bắc Mỹ tuần qua: ​ 1. "Street Fighter" - 51,1 triệu USD

2. "You Can See Everything" - 15 triệu USD

3. "Other Mommy" - 8,35 triệu USD

4. "Whalefall" - 8 triệu USD

5. "Sense and Sensibility" - 7,5 triệu USD

6. "Verity" - 6,2 triệu USD

7. "Resident Evil" - 5,5 triệu USD

8. "Heart of the Beast" - 4,8 triệu USD

9. "Jailer 2" - 3,3 triệu USD

10. "Forgotten Island" - 2,3 triệu USD.