Loạt tác phẩm đáng chú ý từ hai tuần phim điện ảnh châu Âu

"La grazia" (Ân xá) mang đến câu chuyện đạo đức, chính trị và xã hội phức tạp, là tác phẩm nổi bật trong Tuần phim Italia 2026. (Ảnh từ phim)

Trong tháng 10 và tháng 11, khán giả yêu điện ảnh có thể xem loạt tác phẩm được tuyển chọn trong Tuần Phim Wallonie-Bruxelles lần thứ 9 (23-28/10) và Tuần phim Italy 2026 (27/10-1/11) tại Việt Nam

Trong đó, Tuần phim Italy do Đại sứ quán Italy tại Hà Nội phối hợp cùng Liên hoan Phim châu Á tại Rome tổ chức.

Tuần phim giới thiệu 6 tác phẩm điện ảnh đương đại ở đa dạng đề tài, gồm "La grazia" (Ân xá), "Diamonds" (Những viên kim cương), "Primavera" (Mùa Xuân), "Il Maestro" (Bậc thầy quần vợt), "Gioia Mia" (Người yêu dấu) và "Le città di pianura" (Ly cuối).

Lịch chiếu của Tuần phim Italia tại Việt Nam 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đáng chú ý có phim "Ân xá" của đạo diễn từng đoạt giải Oscar - Paolo Sorrentino. Phim từng tạo tiếng vang tại Liên hoan Phim Quốc tế Venice lần thứ 82, xoay quanh những xung đột đạo đức của một cựu tổng thống khi đối mặt với quyền lực và luật pháp.

Khán giả cũng có thể chọn xem "Ly cuối" - bộ phim về hành trình khám phá bản thân qua chuyến đi phượt của đạo diễn Francesco Sossai. Tác phẩm từng tranh giải ở hạng mục Nhãn quan độc đáo (Un Certain Regard) tại Liên hoan Phim Cannes 2025, nhận 16 đề cử từ "giải Oscar của Italy" David di Donatello .

Ngoài ra tuần phim còn có "Bậc thầy quần vợt" của đạo diễn Andrea di Stefano, lấy bối cảnh năm 1989, khắc họa áp lực và mối quan hệ thầy trò phía sau những vinh quang. Phim mang đậm màu sắc nghệ thuật nhưng đạt doanh thu phòng vé ấn tượng 2,2 triệu Euro, nhận 2 đề cử tại giải thưởng David di Donatello.

Loạt phim được lúc 19 giờ 30 mỗi ngày tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Hà Nội). Vé được phát miễn phí bắt đầu từ ngày 20/10 tại Casa Italia (18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội) từ 10 đến 17 giờ hàng ngày cho đến khi hết vé.

Sẽ có hai buổi giao lưu với khách mời sau chiếu phim vào ngày 27/10 (Thứ ba) và ngày 01/11 (Chủ nhật). Riêng ngày 28/10 tại Casa Italia (18 Lê Phụng Hiểu) có tọa đàm Trò chuyện: Điện ảnh không đứng một mình - Tính liên ngành trong nghệ thuật từ góc nhìn điện ảnh với đạo diễn Bùi Kim Quy, nhà sản xuất nghệ thuật Minh Thư và nghệ sỹ Lyon D. Nguyễn.

Bên cạnh tuần phim Italy, Khán giả yêu thích các phim thuộc khối Pháp ngữ có thể theo dõi Tuần Phim Wallonie-Bruxelles 2026, do Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam tổ chức ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Huế.

Chương trình mang đến tổng cộng 5 buổi chiếu miễn phí cho 7 phim ở đa dạng thể loại, trong đó có 4 phim truyện và 3 phim hoạt hình ngắn.

Trong đó "Luôn bên bạn" (On vous croit) là phim chính kịch nổi bật nhất, từng cạnh tranh tại Liên hoan phim Berlin 2025 và được ban giám khảo vinh danh.

Các phim truyện còn lại gồm "Các nữ nam tước" (Les Baronnes) - tác phẩm hài hước, ấm áp nhưng cũng độc đáo về tình đoàn kết và mối liên kết gia đình; "Mũi Farewell" (Cap Farewell) - hành trình nội tâm nơi những cuộc chia ly, ký ức và hòa giải; "Nino nơi thiên đường" (Nino dans la nuit) - câu chuyện về cuộc sống ban đêm, khắc họa sự mong manh và hành trình trưởng thành.

Cùng với đó là 3 phim hoạt hình ngắn "Công chúa và Họa mi" (La Princesse et le Rossignol) - những câu chuyện giàu chất thơ dành cho khán giả nhỏ tuổi và gia đình.

Từ trái sang: "Luôn bên bạn," "Nino nơi thiên đường," "Các nữ nam tước" và "Mũi Farewell." (Ảnh: Ban tổ chức)

Lịch và địa điểm chiếu phim.

Phim tài liệu về nữ tỷ phú Elizabeth Holmes gây bất ngờ "You Can See Everything" đứng ở vị trí thứ hai bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ với mức doanh thu mở màn đáng kinh ngạc 15 triệu USD khi mới chỉ ra mắt ở chưa đầy 1.000 phòng chiếu.