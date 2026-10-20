Liên hoan sân khấu Hà Nội: Làm mới cách kể chuyện lịch sử bằng nghệ thuật Tuồng

Không chỉ tái hiện ký ức Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, vở Tuồng “Dấu thiêng Hà Nội - Cho những gì còn mãi” còn cho thấy nghệ thuật truyền thống có thể chạm đến công chúng hôm nay bằng những câu chuyện lịch sử giàu cảm xúc và cách dàn dựng sáng tạo.

Trong khuôn khổ Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 - sự kiện nghệ thuật quy mô nhằm tôn vinh các giá trị sân khấu truyền thống và hiện đại của Thủ đô - tác phẩm Tuồng "Dấu thiêng Hà Nội - Cho những gì còn mãi" do Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam thể hiện đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Rạp Hồng Hà (51 Đường Thành, Hà Nội).

Tác phẩm không chỉ mang đến một không gian nghệ thuật đậm bản sắc mà còn là minh chứng sinh động cho việc cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị, khẳng định phát triển văn hóa và con người là nền tảng vững chắc, nguồn lực nội sinh cốt lõi và động lực then chốt thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 - Bệ phóng cho di sản văn hóa

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 là điểm hẹn nghệ thuật lớn, nơi hội tụ các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước nhằm giao lưu, sáng tạo và giới thiệu đến công chúng những tác phẩm giàu tư tưởng và giá trị thẩm mỹ.

Vở Tuồng "Dấu thiêng Hà Nội - Cho những gì còn mãi" là một điểm sáng nổi bật, khẳng định sứ mệnh của sân khấu truyền thống trong việc bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc trong dòng chảy đương đại.

Các phân cảnh trong buổi diễn được đầu tư kỹ thuật ánh sáng, tạo hình nhân vật ấn tượng cùng thiết kế sân khấu công phu (Ảnh: Đức Hiếu/Vietnam+)

Vở diễn mang đến câu chuyện xúc động về quân và dân Hà Nội trong những ngày tháng 12/1946 lịch sử. Tác phẩm tập trung khắc họa tình đoàn kết thắm thiết giữa tiền tuyến và hậu phương: từ những chiến sỹ Vệ quốc quân kiên trung nơi tuyến đầu đến những thương gia, người dân yêu nước ở hậu phương kề vai sát cánh, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Tái hiện hào hùng bối cảnh lịch sử qua ngôn ngữ Tuồng hiện đại

Điểm sáng nổi bật của tác phẩm nằm ở sự dàn dựng chỉn chu và tư duy nghệ thuật hiện đại. Sân khấu tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ khi tái hiện sinh động khung cảnh Hà Nội kiên cường giữa mịt mờ khói lửa chiến tranh.

Nghệ thuật tạo hình nhân vật được thiết kế tương phản rõ nét: một bên là sự kiên trung, dũng cảm của các chiến sĩ Vệ quốc quân và nhân dân Thủ đô; một bên là sự tàn bạo, lạnh lùng của quân thực dân.

Đặc biệt, phân cảnh hai vợ chồng tư sản yêu nước ở Hà Nội dù đối mặt với đòn tra tấn dã man vẫn giữ trọn khí tiết kiên trung đã khắc họa sâu sắc tinh thần toàn dân kháng chiến và sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng cao cả.

Một cảnh trong vở diễn. (Ảnh: Đức Hiếu/Vietnam+)

Bên cạnh mảng đề tài chiến đấu bi tráng, ngôn ngữ Tuồng còn lột tả tinh tế những nốt trầm sâu lắng về tình yêu đôi lứa trong thiếu thốn, gian nguy của cuộc kháng chiến. Sự đồng điệu về lý tưởng sống và khát vọng tự do đã nâng niu tình cảm đôi lứa thành biểu tượng đẹp đẽ về sức sống mãnh liệt của con người Hà Nội.

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật hát xướng giàu nội lực, vũ đạo trau chuốt cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại đã giúp bộ môn Tuồng - vốn mang đậm tính ước lệ và kinh điển - trở nên gần gũi, cuốn hút và dễ tiếp nhận hơn với khán giả hôm nay.

Khi ký ức lịch sử chạm đến cảm xúc công chúng

Xuyên suốt thời lượng buổi diễn, "Dấu thiêng Hà Nội - Cho những gì còn mãi" liên tục cuốn hút khán giả qua từng hồi kịch đong đầy xúc cảm, từ những khoảng lặng sâu lắng về tình người giữa thời chiến đến những cao trào sục sôi khí thế cách mạng.

Phân đoạn kết thúc mang lại nhiều xúc động như một lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ánh sáng sân khấu lắng lại cùng giai điệu Tuồng trầm hùng không chỉ khép lại một câu chuyện lịch sử oanh liệt, mà còn khơi gợi trong lòng người xem niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối các giá trị di sản.

Khán giả Minh Anh (19 tuổi) lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm cùng backdrop tác phẩm "Dấu thiêng Hà Nội - Cho những gì còn mãi" .(Ảnh: Đức Hiếu/Vietnam+)

Sau khi thưởng thức trọn vẹn tác phẩm tại khán phòng, bạn Minh Anh (19 tuổi) chia sẻ: “Là một người trẻ yêu văn hóa, lần đầu tiên trực tiếp thưởng thức Tuồng đã mang lại cho mình nhiều bất ngờ bởi sự chỉn chu và giàu cảm xúc của vở diễn. Mình tin rằng từ những tác phẩm chất lượng như "Dấu thiêng Hà Nội - Cho những gì còn mãi," nghệ thuật Tuồng sẽ ngày càng tiếp cận rộng rãi và chiếm trọn tình cảm của đông đảo công chúng.”

Sự xuất hiện của những tác phẩm sâu sắc về tư tưởng và nghệ thuật tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 đã góp phần kết nối công chúng với lịch sử dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò cốt lõi của văn nghệ sỹ trong việc gìn giữ và phát huy dòng chảy văn hóa Việt Nam.

Khi một tác phẩm lịch sử được thắp sáng bằng tất cả tâm huyết và tư duy đổi mới, giá trị di sản sẽ giữ trọn sức sống vượt thời gian, tiếp tục bồi đắp nguồn lực tinh thần vô giá cho dân tộc./.

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