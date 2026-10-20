Vietnam Airlines là hãng bay có ẩm thực tốt nhất thế giới

Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không châu Á đầu tiên giành danh hiệu “Hãng hàng không có ẩm thực tốt nhất thế giới 2026” (World’s Best Culinary Airline 2026) tại World Culinary Awards, vượt qua các hãng cùng được đề cử như Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines, Air France, Cathay Pacific và Turkish Airlines.

World Culinary Awards là giải thưởng quốc tế thường niên thuộc cùng hệ thống với World Travel Awards, nhằm tôn vinh các đơn vị xuất sắc trong lĩnh vực ẩm thực toàn cầu.

Trên lộ trình hướng tới tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao vào năm 2030, Vietnam Airlines ưu tiên nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực, lấy món ăn và nông sản Việt Nam làm nét riêng. Thực đơn được xây dựng theo từng đường bay, hạng dịch vụ, kết hợp hương vị truyền thống với cách chế biến, trình bày hiện đại và cập nhật xu hướng ẩm thực mới.

Phở, bún bò Huế, mì Quảng hay bánh mì Hội An đã được Hãng lựa chọn đưa vào phục vụ. Các món ăn được nghiên cứu, điều chỉnh để giữ hương vị trong điều kiện trên không. Đơn vị cung ứng suất ăn phối hợp với đội ngũ tiếp viên để bảo đảm yêu cầu về chất lượng, nhiệt độ và hình thức khi phục vụ.

Nhiều đặc sản địa phương được đưa lên chuyến bay, từ dâu tây, mận Sơn La, vải thiều Lục Ngạn, vải trứng, nhãn lồng Hưng Yên đến mắc ca Điện Biên, hạt điều Đồng Nai, thanh long và dưa lưới Lâm Đồng. Các sản phẩm được lựa chọn phục vụ theo chương trình và mùa vụ. Trong 9 tháng năm 2026, Vietnam Airlines và các công ty suất ăn thành viên đã sử dụng 2.260 tấn rau, củ, quả trong nước cho hoạt động cung ứng suất ăn.

Hãng phối hợp với các địa phương giới thiệu xuất xứ, vùng nguyên liệu trên tạp chí Heritage, hệ thống giải trí trên chuyến bay và các kênh truyền thông. Hành khách có thể tìm hiểu thêm về sản vật vừa thưởng thức cũng như những điểm đến gắn với đặc sản.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ giải thưởng là sự ghi nhận đối với Vietnam Airlines, đồng thời cho thấy sức hấp dẫn của ẩm thực Việt Nam trong một lĩnh vực dịch vụ có sự cạnh tranh toàn cầu. Với Hãng hàng không Quốc gia, nâng chất lượng bữa ăn còn gắn với trách nhiệm giới thiệu món ngon, sản vật và văn hóa Việt tới thế giới.

“Hướng tới dịch vụ 5 sao vào năm 2030, chúng tôi xác định chất lượng phải đạt chuẩn quốc tế, còn dấu ấn để hành khách nhớ đến và lựa chọn Vietnam Airlines phải đến từ chính những giá trị Việt Nam,” ông Tuấn nhấn mạnh.

Qua nguyên liệu, gia vị và cách thưởng thức, món ăn vùng miền giúp hành khách tìm hiểu đời sống, văn hóa địa phương. Trải nghiệm ẩm thực được Vietnam Airlines phát triển cùng các dấu ấn văn hóa trong dịch vụ từ sân bay, phòng khách Bông Sen đến khoang tàu bay.

Bên cạnh Bông Sen Vàng trong nhận diện thương hiệu, tà áo dài tiếp viên và hình ảnh Chim Lạc trên tàu bay mang diện mạo đặc biệt, bữa ăn mang hương vị Việt giúp hành khách cảm nhận văn hóa qua những gì được trực tiếp thưởng thức.

Việc đưa văn hóa vào sản phẩm, dịch vụ phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống và quảng bá thương hiệu quốc gia qua món ăn, sản vật cùng cách đón tiếp, phục vụ hành khách./.

Vietnam Airlines đẩy mạnh mục tiêu chuyển đổi thành hãng hàng không số Là Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines hướng tới mô hình phát triển hiện đại hơn, trong đó dịch vụ hàng không được mở rộng thành chuỗi tiện ích kết nối từ mặt đất, trên không đến điểm đến.