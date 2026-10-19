Đại biểu Quốc hội: Cần bảo đảm minh bạch bản quyền và xây dựng chiến lược quảng bá văn hóa

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng, kỳ vọng các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân.

Đặc biệt, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus bên lề nghị trường câu chuyện về lĩnh vực văn hóa, bà nhấn mạnh yêu cầu gắn kết chặt chẽ văn hóa với du lịch, đồng thời hoàn thiện cơ chế phát triển tài năng, bảo đảm minh bạch bản quyền và xây dựng chiến lược quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

- Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI có khối lượng công việc rất lớn, với nhiều dự án luật và nghị quyết được xem xét, thông qua. Bà kỳ vọng gì vào kỳ họp lần này?

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga: Với khối lượng công việc rất lớn của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, tôi kỳ vọng trước hết các luật và nghị quyết được thông qua sẽ tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn đang đặt ra trong thực tiễn, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, tôi kỳ vọng các quyết sách sẽ góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số mà Nghị quyết Đại hội XIV đã đề ra.

Thứ hai, bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thông qua hoạt động lập pháp và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tôi mong muốn các vấn đề về đời sống xã hội, đời sống nhân dân và an sinh xã hội sẽ được quan tâm nhiều hơn, có những bước tiến bộ rõ rệt hơn.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Đó không chỉ là kỳ vọng của riêng đại biểu Quốc hội mà còn là mong muốn của cử tri và nhân dân cả nước gửi gắm tới Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

- Theo bà, ngành văn hóa và du lịch cần đóng vai trò như thế nào để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong năm tới?

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga: Để văn hóa và du lịch đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội trong những năm tới, phù hợp với các nghị quyết chuyên đề về văn hóa, du lịch và những chỉ tiêu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIV, theo tôi, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chú trọng một số vấn đề.

Trước hết, cần đặc biệt quan tâm đến các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, bởi chính những giá trị đó tạo nên sức hấp dẫn của đất nước. Đồng thời, phải gắn kết chặt chẽ văn hóa với du lịch, làm sao để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển du lịch.

Việt Nam đã được nhiều tổ chức du lịch thế giới bình chọn là điểm đến văn hóa tiêu biểu, điểm đến di sản hấp dẫn. Đây là lợi thế cần được phát huy thông qua việc kết nối văn hóa với các hoạt động du lịch.

Tuy nhiên, nếu chỉ chú trọng phát triển văn hóa mà chưa quan tâm đúng mức đến công tác quảng bá, giới thiệu và xúc tiến văn hóa-du lịch ra nước ngoài thì vẫn chưa đủ. Vì vậy, thời gian tới, bên cạnh phát triển văn hóa và gắn văn hóa với du lịch, chúng ta cần đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá để văn hóa và du lịch Việt Nam được giới thiệu rộng rãi hơn tới bạn bè quốc tế.

Khoảnh khắc đầy xúc động và tự hào trong concert 'Tổ quốc trong tim.' (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

- Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua Luật Phát triển công nghiệp văn hóa tại kỳ họp này. Bà kỳ vọng luật sẽ tạo ra những thay đổi gì cho ngành công nghiệp văn hóa trong nước, đồng thời góp phần đưa văn hóa Việt Nam vươn tầm thế giới?

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga: Tôi đánh giá Luật Phát triển công nghiệp văn hóa có vai trò rất lớn trong việc tạo động lực phát triển công nghiệp văn hóa nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung.

Theo tôi, để phát triển công nghiệp văn hóa, trước hết, dự án luật cần đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ tác giả trẻ và những người có tài năng. Công nghiệp văn hóa có phát triển được hay không phụ thuộc rất lớn vào những người làm văn hóa có tài năng thực sự. Nếu thiếu tài năng, chúng ta sẽ rất khó phát triển lĩnh vực này.

Thứ hai, muốn thu hút và phát triển tài năng văn hóa, cần có quy định rõ ràng, minh bạch về bản quyền, đồng thời tạo điều kiện để các thế hệ trẻ, nhất là những người có tài năng, được thể hiện khả năng và được trọng dụng. Tôi cho rằng đây là vấn đề rất quan trọng.

Cùng với đó là sự minh bạch về bản quyền và những chế độ ưu đãi đặc biệt đối với người có tài năng đang đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Vấn đề thứ ba tôi muốn nhấn mạnh là cần có chiến lược quảng bá văn hóa. Thực tế cho thấy, tại những quốc gia phát triển công nghiệp văn hóa bài bản, hiệu quả, lĩnh vực này có đóng góp rất lớn cho GDP. Chẳng hạn, Hàn Quốc có chiến lược phát triển văn hóa dài hạn, bài bản, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất; hoạt động xúc tiến, quảng bá văn hóa không chỉ được triển khai trong nước mà còn vươn ra quốc tế.

Vì vậy, bên cạnh việc tạo dựng hành lang pháp lý đầy đủ để quản lý và phát triển công nghiệp văn hóa, chúng ta cần xây dựng chiến lược quảng bá và phát triển văn hóa đồng hành với lĩnh vực này. Đây là điều kiện quan trọng để hình thành một nền công nghiệp không khói, đóng góp tích cực vào GDP của cả nước.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của bà./.

Bình minh trên thung lũng Bắc Sơn. (Ảnh: Trương Tuấn Anh/TTXVN)

Hướng tới xây dựng thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa Việc xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa được kỳ vọng tạo “cú hích” về thể chế, kết nối văn hóa với sáng tạo, quyền sở hữu trí tuệ qua đó từng bước định hình thương hiệu quốc gia.