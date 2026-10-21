TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian trải nghiệm nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

Từ trung tuần tháng 11 cho đến hết tháng 12/2026, người dân và du khách sẽ có thêm nhiều cơ hội thưởng thức nghệ thuật, khám phá di sản và trải nghiệm các sản phẩm sáng tạo khi Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026.

Theo Kế hoạch số 556/KH-UBND vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm 2026 được triển khai trên địa bàn 168 phường, xã, đặc khu, với trọng tâm là Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết diễn ra từ ngày 18-24/11.

Chuỗi sự kiện gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, hội sách, thể thao quần chúng và trải nghiệm sáng tạo.

Các chương trình được tổ chức tại nhà hát, bảo tàng, không gian công cộng, khu dân cư, trường học, khu công nghiệp và những địa điểm phù hợp, hướng đến nhiều nhóm công chúng.

Một trong những hoạt động trọng điểm là triển lãm tranh cổ động và nghệ thuật, diễn ra từ ngày 18-25/11, dự kiến khai mạc lúc 7 giờ 30 ngày 18/11 tại Công viên Chi Lăng, phường Sài Gòn.

Nội dung trưng bày giới thiệu các tác phẩm về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; đồng thời phản ánh đời sống đô thị, hoạt động thể thao, lễ hội, điểm đến và sản phẩm du lịch của Thành phố.

Triển lãm cũng giới thiệu hình ảnh, tác phẩm và thành tựu thuộc các lĩnh vực công nghiệp văn hóa như điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, quảng cáo, thời trang, thiết kế, xuất bản và du lịch văn hóa.

Các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao, sự kiện và sản phẩm văn hóa tiêu biểu của Thành phố giai đoạn 2021-2025 cũng được giới thiệu tới công chúng.

Lan tỏa giá trị văn hóa từ cộng đồng

Trong Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết, Ngày hội Đại đoàn kết-Sắc màu văn hóa Việt được tổ chức cấp thành phố từ ngày 18-24/11, dự kiến khai mạc lúc 19 giờ ngày 22/11 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chương trình gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu và trải nghiệm, giới thiệu bản sắc văn hóa của Thành phố, các dân tộc, tôn giáo và những tầng lớp nhân dân. Đây cũng là dịp biểu dương các tập thể, cá nhân, mô hình, công trình và cách làm tiêu biểu trong cộng đồng.

Các bộ môn nghệ thuật truyền thống được định hướng biểu diễn tại nhà hát, thiết chế văn hóa, không gian công cộng, đình làng và di tích lịch sử-văn hóa. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Cùng thời gian này, Hội sách Côn Đảo với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” sẽ diễn ra từ ngày 19-22/11. Gắn văn hóa đọc với lịch sử, ký ức và giáo dục truyền thống, chương trình lấy cảm hứng từ tuyển tập “Những lá thư thời chiến Việt Nam,” góp phần đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với độc giả.

Thành phố cũng khuyến khích các nhà hát, đơn vị nghệ thuật công lập tăng cường biểu diễn ca múa nhạc dân tộc, sân khấu truyền thống và nghệ thuật tổng hợp; phối hợp với các đơn vị xã hội hóa để đưa chương trình đến với công chúng.

Cải lương, hát bội, kịch nói, nhạc kịch và vũ kịch được định hướng biểu diễn tại nhà hát, thiết chế văn hóa, không gian công cộng, đình làng và di tích lịch sử-văn hóa. Các bảo tàng sẽ tổ chức trưng bày, giao lưu, trải nghiệm và giáo dục di sản dành cho người dân, học sinh, sinh viên và du khách.

Đáng chú ý, trong tuần cao điểm từ ngày 18-24/11, Thành phố thực hiện miễn hoặc giảm giá vé tham quan, xem nghệ thuật tại các bảo tàng, di tích, nhà hát và rạp xiếc do Nhà nước quản lý.

Du khách quốc tế tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Các đơn vị tư nhân, nhà hát xã hội hóa, cụm rạp chiếu phim và cơ sở dịch vụ văn hóa cũng được vận động tham gia bằng những chính sách ưu đãi phù hợp, hướng đến học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và du khách.

Các hoạt động thể thao quần chúng được tổ chức đa dạng, gồm đồng diễn thể dục thể thao, biểu diễn võ thuật cổ truyền, lân-sư-rồng, giao lưu thể thao dân tộc, trò chơi vận động dân gian, đua thuyền rồng và thả diều nghệ thuật.

Kết nối di sản với công nghệ và công nghiệp văn hóa

Không gian giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, diễn ra từ ngày 22-24/11, là điểm nhấn khác của chuỗi sự kiện.

Các khu trưng bày được định hướng thiết kế hiện đại, kết hợp hình ảnh, âm thanh, video, mô hình và sản phẩm thực tế nhằm giới thiệu tiềm năng của điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa và chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực điện ảnh, chương trình “Tuần phim Bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh” dự kiến tuyển chọn, trình chiếu những tác phẩm điện ảnh, phim ngắn và phim truyền hình tiêu biểu có bối cảnh hoặc phản ánh rõ nét không gian, con người, đời sống văn hóa Thành phố.

Các hoạt động chiếu phim công cộng, giới thiệu tài năng trẻ và giao lưu, kết nối với nhà sản xuất, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông cũng được đưa vào kế hoạch.

“Mơ show” và Rạp Phú Thọ - một điểm đến văn hóa, sản phẩm du lịch nghệ thuật chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Với nghệ thuật biểu diễn, không gian “Dấu ấn sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh” giới thiệu tư liệu, áp phích, kịch bản, phục trang và đạo cụ của các đơn vị nghệ thuật, nghệ sỹ, tác giả, đạo diễn tiêu biểu.

Công nghệ số và mã QR được định hướng sử dụng để tăng khả năng tiếp cận. Chương trình còn có đêm diễn chuyên đề cải lương tuồng cổ và Liên hoan Nghệ thuật truyền thống với chủ đề “Sắc màu văn hóa Việt Nam,” quy tụ các đơn vị nghệ thuật, nghệ nhân, nghệ sĩ và diễn viên của Thành phố cùng các tỉnh, thành phố.

Không gian thủ công mỹ nghệ mang chủ đề “Bản sắc truyền thống-Thiết kế sáng tạo-Sức sống kỷ nguyên số” giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP đạt hạng 4-5 sao của Thành phố và các địa phương lân cận.

Trong khi đó, các lĩnh vực quảng cáo, phần mềm, trò chơi giải trí và du lịch văn hóa giới thiệu sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ, từ số hóa tư liệu, hiện vật, di tích đến bản đồ số, trải nghiệm thực tế ảo và thực tế tăng cường.

Bên cạnh đó, Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến diễn ra từ ngày 19-24/11 tại Công viên Lê Văn Tám, Hội Nhiếp ảnh Thành phố, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố, Đường sách Nguyễn Văn Bình và đường Đồng Khởi.

Trình diễn 3D mapping đặc sắc. (Nguồn: TTXVN)

Chương trình trình diễn công nghệ 3D Mapping dự kiến tổ chức từ ngày 21-24/11 tại khu vực phía trước trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp hình ảnh, âm thanh và ánh sáng để khai thác các biểu tượng văn hóa, lịch sử của Việt Nam và Thành phố.

Đêm 23/11, chương trình nghệ thuật khởi động Liên hoan Âm nhạc Hozo 2026 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Ngày 24/11, chương trình nghệ thuật cầu truyền hình trực tiếp kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật dự kiến tổ chức lúc 20 giờ tại ba địa điểm gồm Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Trung tâm thành phố mới ở phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng ở phường Vũng Tàu.

Ngoài các hoạt động do Thành phố tổ chức, Thành phố Hồ Chí Minh còn phối hợp triển khai các chương trình hưởng ứng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, gồm chiến dịch truyền thông “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026,” triển lãm tranh cổ động, triển lãm ảnh và tranh nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa truyền thống tại cơ sở lưu trú du lịch cùng các hoạt động thể thao, biểu diễn võ thuật cổ truyền.

Với thời gian tổ chức kéo dài từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12/2026, chuỗi hoạt động không chỉ tạo thêm điểm hẹn văn hóa cho người dân và du khách mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận di sản, nghệ thuật và các sản phẩm sáng tạo bằng nhiều hình thức, từ biểu diễn trực tiếp đến trải nghiệm ứng dụng công nghệ./.

Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Hà Nội chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra tối 24/11 với khoảng 60.000 người tham gia.