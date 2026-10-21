Hà Nội xếp hạng 43 di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Quyết định số 5832/QĐ-UBND ngày 17/10/2026 về việc xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn Thủ đô.

Theo Quyết định, các di tích được xếp hạng gồm: di tích tại xã Hát Môn; di tích tại xã Suối Hai; di tích tại xã Phúc Sơn; di tích tại xã Hòa Xá; di tích tại xã Dân Hòa; di tích tại xã Đa Phúc; di tích tại xã Ứng Hòa; di tích tại xã Sóc Sơn; di tích tại xã Kim Anh; di tích tại xã Trung Giã và di tích tại xã Nội Bài.

Danh sách các di tích được xếp hạng bao gồm nhiều công trình đình, chùa, đền, miếu và quán có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật.

Tiêu biểu như Chùa Báu (Linh Bảo tự), Chùa Cả (Sùng Nghiêm tự), Chùa Đại Điền (Phúc Điền tự), Đình Tế Giáp, Đình Trung Bảo Lộc, Quán Thuấn Nhuế Nội tại xã Hát Môn; Đền Nam Cung tại xã Suối Hai; Quán Trung (đền Vĩnh Lạc) tại xã Phúc Sơn; Đền Phù Lưu Hạ, Chùa Soi (An Khánh tự) tại xã Hòa Xá; cùng các di tích tại xã Đa Phúc như Đình Cốc Lương, Đình Kim Trung, Đình Yên Tàng, Chùa Phú Tàng (Phổ Quang tự), Chùa Cốc Lương (Cốc Lương tự) và Đình Đại Tảo.

Tại các xã Sóc Sơn, Kim Anh, Trung Giã và Nội Bài, nhiều di tích cũng được công nhận, trong đó có Đền Hạ Mã, Đình Xuân Kỳ (đình Cả), Đình Đông Bài, Đình Ninh Cầm, Chùa Vụ Bản, Chùa Thắng Trí (Thanh Vân tự), Chùa Đình Thông, Đình Đõ, Chùa Tân An, Đình Bái Thượng, Miếu Yên Ninh và Chùa Thạch Lỗi (Thiên Lộc tự).

Khu vực bảo vệ các di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng trong hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng.

Sau khi di tích được xếp hạng, Ủy ban Nhân dân các xã Hát Môn, Suối Hai, Phúc Sơn, Hòa Xá, Dân Hòa, Đa Phúc, Ứng Hòa, Sóc Sơn, Kim Anh, Trung Giã, Nội Bài chịu trách nhiệm công khai khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích, tổ chức lập hồ sơ cắm mốc giới, triển khai cắm mốc giới trên thực địa theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành; ban hành quyết định thành lập Ban quản lý di tích; tổ chức quản lý mặt bằng và không gian di tích, toàn bộ hiện vật thuộc di tích, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích, sử dụng nguồn thu của di tích theo quy định.

Thành phố nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác, sử dụng trái phép trong khu vực di tích đã được xếp hạng và khoanh vùng các khu vực bảo vệ. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất, xây dựng tại di tích phải được phép của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Hồi đầu tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cũng ký ban hành quyết định về việc phê duyệt Danh mục kiểm kê Di sản Văn hóa Phi vật thể trên địa bàn thành phố năm 2026, trong đó phê duyệt Danh mục kiểm kê Di sản Văn hóa Phi vật thể trên địa bàn 126 xã, phường gồm 2.098 Di sản Văn hóa Phi vật thể thuộc 6 loại hình./.

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