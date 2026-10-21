Đưa Hà Nội trở thành một trong ba cực tăng trưởng du lịch quốc gia

Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước, hạt nhân dẫn dắt, điều phối liên kết phát triển du lịch vùng, một trong ba cực tăng trưởng du lịch quốc gia; trung tâm du lịch văn hóa-di sản, sáng tạo, sự kiện và dịch vụ du lịch chất lượng cao của khu vực và quốc tế là mục tiêu được đưa ra tại Kế hoạch số 406/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm về triển khai Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 9/10/2026 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 2026-2030.

Phấn đấu đón và phục vụ từ 47-50,5 triệu lượt khách du lịch

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 đón và phục vụ từ 47-50,5 triệu lượt khách du lịch; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 295.000-340.000 tỷ đồng; quy mô phòng lưu trú du lịch tăng thêm tối thiểu 10.000 phòng cao cấp (hạng từ 4-5 sao).

Cùng với đó, 3 khu du lịch được công nhận khu du lịch quốc gia (khu du lịch hồ Hoàn Kiếm-phụ cận và khu phố cổ Hà Nội; khu du lịch Ba Vì; khu di tích quốc gia đặc biệt và thắng cảnh Hương Sơn) và các khu du lịch khác có đủ điều kiện.

Cùng với đó, hình thành được ít nhất 3 làng nghề, làng cổ là điểm đến du lịch chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực, quốc tế và khả năng đáp ứng các tiêu chí, danh hiệu, giải thưởng quốc tế phù hợp (Làng cổ Đường Lâm đạt danh hiệu làng du lịch tốt nhất thế giới, làng nghề dệt lụa Vạn Phúc-Hà Đông, làng nghề gốm sứ Bát Tràng đạt danh hiệu quốc tế về du lịch làng nghề)...

Du khách nước ngoài xem các sản phẩm tại gian trưng bày của làng lụa Vạn Phúc. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đồng thời, thành phố yêu cầu triển khai xây dựng Quy định phối hợp liên ngành trong giải quyết thủ tục cấp phép, chấp thuận tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, thương mại và sự kiện quốc tế của thành phố theo cơ chế "Một đầu mối-một thủ tục."

Hà Nội cũng rà soát rút ngắn thời gian cấp phép đối với thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo và các sự kiện quốc tế; nâng cấp, hoàn thiện một số sản phẩm du lịch đặc trưng và sản phẩm du lịch liên kết vùng bằng tàu hỏa.

Triển khai tổ chức thực hiện chương trình nâng cao văn hóa du lịch, xây dựng môi trường du lịch, phát huy tinh thần "mỗi người dân Thủ đô là một đại sứ du lịch" gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Thí điểm mô hình du lịch-giải trí-thương mại hoạt động 24/7

Thành phố cũng rà soát, lựa chọn các khu vực có đủ điều kiện, xây dựng phương án thí điểm mô hình du lịch-giải trí-thương mại hoạt động 24/7; lựa chọn các trung tâm thương mại, trung tâm du lịch, điểm mua sắm có tỷ trọng khách quốc tế cao, đủ điều kiện để triển khai cơ chế hoàn thuế giá trị gia tăng.

Thành phố hoàn thiện đầu tư các điều kiện để được công nhận 3 khu du lịch quốc gia (Ba Vì; khu di tích quốc gia đặc biệt và thắng cảnh Hương Sơn; khu vực hồ Hoàn Kiếm-phụ cận và khu phố cổ Hà Nội); hoàn thành lập, triển khai đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và Đề án bảo tồn, phát triển làng nghề, làng cổ, không gian văn hóa kết hợp du lịch đối với một số làng nghề: dệt lụa Vạn Phúc, gốm sứ Bát Tràng, khảm trai, sơn mài Chuyên Mỹ, làng cổ ở Đường Lâm, không gian văn hóa-lịch sử địa phương Minh Châu… trên địa bàn các xã, phường trọng điểm thành điểm du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế...

Phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa thương hiệu Thủ đô, quốc gia, quốc tế phù hợp với từng phân khúc thị trường khách trên địa bàn các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam. Hình thành và phát triển các trung tâm công nghiệp văn hóa, khu phố thương mại và văn hóa giai đoạn 2026-2030 gắn với du lịch. Phát triển du lịch ẩm thực của Thủ đô; phát triển các trung tâm ẩm thực; tổ chức Liên hoan ẩm thực và du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội định kỳ hằng năm, thúc đẩy xuất khẩu chuỗi giá trị và thương hiệu ẩm thực Hà Nội ra thị trường quốc tế.

Hình thành và phát triển mới 3-5 tuyến phố đi bộ gắn với tuyến phố ẩm thực, biểu diễn văn hóa theo chủ đề, du lịch đêm; 3-5 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn; 2-3 tổ hợp du lịch thể thao chuyên nghiệp. Phát triển không gian văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí quanh hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây; xây dựng và phát triển hệ sinh thái sản phẩm du lịch "Hà Nội 12 tháng-12 sắc màu trải nghiệm" và thương hiệu "Thu Hà Nội"...

Màn trình chiếu công nghệ 3D Mapping "Tinh hoa đạo học" tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN)

Hoàn thiện và đưa vào vận hành điểm chạm số HanoiGo cung cấp thông tin và tương tác với du khách; chuẩn hóa và tích hợp danh mục sản phẩm du lịch của thành phố lên nền tảng số theo hướng đa ngôn ngữ; cung cấp thông tin thống nhất về sản phẩm, lịch trình, điểm đến, dịch vụ, doanh nghiệp, mức giá tham khảo và phương thức liên hệ/đặt dịch vụ.

Nâng tầm các sự kiện, lễ hội văn hóa, nghệ thuật gắn với phát triển du lịch, tiêu biểu như: Festival Thăng Long-Hà Nội, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội..., nghiên cứu tổ chức Lễ hội Âm nhạc quốc tế, Lễ hội Nghệ thuật đường phố…

Thành phố cũng xây dựng, triển khai Chương trình hành động du lịch xanh giai đoạn 2026-2030; nghiên cứu lộ trình áp dụng các tiêu chuẩn, tiêu chí về du lịch xanh; khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải nhựa, phân loại chất thải./.

Hà Nội tăng tốc số hóa di sản, làm mới trải nghiệm du lịch Hà Nội đẩy mạnh đưa di sản lên không gian số bằng bản đồ tương tác, mã QR, hình ảnh 360 độ, chatbot AI. Công nghệ đang biến kho tư liệu lịch sử thành những sản phẩm du lịch có chiều sâu chưa từng có.