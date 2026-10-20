Thái Nguyên thu hút du khách quốc tế từ những trải nghiệm xanh

Sở hữu những đồi chè xanh mướt, cảnh quan hồ, núi rừng đa dạng cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, Thái Nguyên có nhiều lợi thế phát triển du lịch xanh, bền vững.

Tỉnh đang từng bước phát huy giá trị tài nguyên bản địa, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường khách quốc tế, hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Từ đồi chè xanh đến những trải nghiệm bản địa độc đáo

Buổi sáng ở vùng chè Tân Cương, những đồi chè xanh mướt trải dài trong không khí trong lành, hương chè thoang thoảng. Với ông Rudiger, du khách Đức khi đến với điểm du lịch cộng đồng của Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên, sức hấp dẫn không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở cơ hội trực tiếp khám phá nghề làm chè truyền thống.

Du khách quốc tế trải nghiệm làm chè thủ công truyền thống tại Hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên, xã Tân Cương. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Cùng người dân hái những búp chè non, ông Rudiger được tìm hiểu các công đoạn sao, vò chè thủ công. Từ nguyên liệu tươi đến thành phẩm, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm. Được tự tay làm chè rồi thưởng thức sản phẩm ngay tại vùng đất được mệnh danh là thủ phủ của chè Thái Nguyên đã mang đến cho ông sự trải nghiệm khác biệt so với việc chỉ uống trà thông thường.

“Tôi rất thích không gian xanh và không khí trong lành ở đây. Điều thú vị nhất là được tự tay tham gia các công đoạn làm chè, từ hái chè đến sao, vò chè, tôi hiểu hơn sự tỉ mỉ và công phu của nghề truyền thống nơi đây,” ông Rudiger chia sẻ.

Với bà Xiuliu, du khách Trung Quốc lưu trú hai ngày tại Tiến Yên, hành trình khám phá còn mở rộng sang văn hóa ẩm thực từ chè. Bên cạnh thưởng trà, những món ăn kết hợp với búp chè tươi và kẹo lạc trà xanh giúp bà tìm hiểu cách người dân đưa nguyên liệu quen thuộc vào đời sống. Bên cạnh đó, bà còn được trải nghiệm đạp xe quanh đồi chè vào sáng sớm cũng mang đến cơ hội tận hưởng cảnh quan yên bình, gần gũi với thiên nhiên. “Tôi ấn tượng với những đồi chè xanh và nhịp sống bình dị của người dân. Chè không chỉ là thức uống mà còn hiện diện trong ẩm thực và văn hóa địa phương. Những trải nghiệm trực tiếp như vậy giúp chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn,” bà Xiuliu hào hứng.

Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên là mô hình du lịch nông nghiệp kết hợp sản xuất trà nổi tiếng tại vùng chè Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên. Ông Bùi Trọng Đại, Giám đốc Hợp tác xã cho biết trên diện tích hơn 3ha của gia đình, ông quy hoạch đường bê tông quanh đồi chè dài gần 1.000m, hệ thống hồ nước, cầu gỗ, chòi nghỉ, khu trải nghiệm, khu nhà cộng đồng và 6 phòng nghỉ dưỡng. Không gian nào cũng hướng ra đồi chè bát ngát, để du khách có thể ngắm bình minh và cảm nhận nhịp sống nơi đây.

Ngoài diện tích tự quản lý, Hợp tác xã còn liên kết với các hộ dân trong vùng, nâng tổng quy mô lên 30 ha chè, trong đó 5 ha đạt chứng nhận hữu cơ, sản xuất theo quy trình VietGAP. Mỗi năm, nơi đây đón khoảng 10 nghìn lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 30%.

Nếu Tiến Yên hấp dẫn du khách bằng văn hóa trà, Bản làng Thái Hải, xã Tân Cương, tạo dấu ấn với sản phẩm “Du lịch văn hóa Tày Bản làng Thái Hải” được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Không gian nhà sàn, trang phục, ẩm thực, nghi lễ và làn điệu dân ca được gìn giữ trong đời sống cộng đồng, mang đến những trải nghiệm đậm bản sắc dân tộc Tày.

Bà Lê Thị Nga, Phó Bản làng Thái Hải, cho biết bản làng luôn chú trọng bảo tồn văn hóa truyền thống để thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh con người và văn hóa Thái Nguyên.

Cùng với đó, hồ Ba Bể hấp dẫn du khách bởi cảnh quan nguyên sơ và hệ sinh thái đa dạng. Các homestay phát triển dịch vụ đi thuyền, thưởng thức ẩm thực địa phương, giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại.

Từ đầu năm 2026 đến nay, khu du lịch đón gần 35 nghìn lượt khách, trong đó có hơn 4 nghìn lượt khách quốc tế. Những mô hình này cho thấy tiềm năng phát triển du lịch dựa trên cảnh quan, văn hóa và trải nghiệm thực tế, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc địa phương để tạo sức hút lâu dài.

Nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường quốc tế

Năm 2025, Thái Nguyên đón trên 7,3 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 292 nghìn lượt khách quốc tế. Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh ước đón trên 7,3 triệu lượt khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 301 nghìn lượt, tăng 24,8%, khách nội địa đạt hơn 7 triệu lượt, tăng 15%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt gần 10,5 nghìn tỷ đồng, tăng 61,7%.

Sau hợp nhất, Thái Nguyên sở hữu tài nguyên du lịch đa dạng, từ cảnh quan thiên nhiên, văn hóa các dân tộc, di sản lịch sử cách mạng đến làng nghề, nông nghiệp và ẩm thực.

Du khách quốc tế trải nghiệm tại Bản làng Thái Hải, xã Tân Cương (Thái Nguyên). (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Nổi bật là hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể, sườn Đông dãy Tam Đảo, các khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn và những vùng chè Tân Cương, La Bằng, Trại Cài, Khe Cốc, Đồng Phúc. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế dù tăng trưởng tích cực vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, đòi hỏi tỉnh tiếp tục đẩy mạnh khai thác thị trường này.

Bà Nguyễn Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết Thái Nguyên định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững, sáng tạo, có sức cạnh tranh cao, lấy văn hóa làm nền tảng, con người làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực và người dân làm chủ thể.

Tỉnh tập trung phát huy giá trị văn hóa trà, di sản lịch sử-cách mạng, cảnh quan hồ, rừng, núi và bản sắc các dân tộc; đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa, cộng đồng, nông nghiệp, MICE, thể thao và khám phá thiên nhiên.

Cùng với phát triển sản phẩm, tỉnh chú trọng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp và liên kết với các trung tâm du lịch lớn. Hoạt động quảng bá được đổi mới theo hướng hiện đại, phù hợp từng thị trường; tăng cường kết nối doanh nghiệp lữ hành, xây dựng tour và hợp tác với các địa phương, đối tác trong nước, quốc tế nhằm mở rộng nguồn khách.

Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 sẽ đón khoảng 12 triệu lượt khách, trong đó có 1 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt khoảng 25 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 10 nghìn lao động.

Các thị trường trọng điểm gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu và ASEAN, đồng thời mở rộng sang Ấn Độ, Australia, Mỹ và Canada, hướng tới nhóm khách yêu thích khám phá văn hóa, thiên nhiên, du lịch xanh và MICE.

Để đạt mục tiêu, tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng, tăng cường kết nối giao thông liên vùng, phát triển sản phẩm đặc trưng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Liên kết giữa các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và doanh nghiệp lữ hành sẽ góp phần hình thành chuỗi sản phẩm đồng bộ, nâng cao trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Phát triển du lịch xanh cũng đòi hỏi sự tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan, bảo tồn văn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Khai thác hiệu quả giá trị bản địa gắn với bảo tồn sẽ vừa tạo sinh kế cho cộng đồng, vừa quảng bá hình ảnh Thái Nguyên, từng bước nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của điểm đến trên thị trường du lịch quốc tế./.

Du lịch Thái Nguyên tăng tốc, hướng tới trở thành động lực tăng trưởng mới Một trong những nhiệm vụ được Thái Nguyên chú trọng là phát triển hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, gắn với những giá trị riêng của địa phương.