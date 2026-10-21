Triệt phá đường dây tiêu thụ khoảng 400 tấn lợn bệnh, chết

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai) cho biết đã triệt phá đường dây thu gom, giết mổ lợn bệnh, lợn chết để đưa ra thị trường tiêu thụ do Trần Văn Hùng (sinh năm 1975, ngụ khu phố Xuân Hiệp, phường Xuân Lộc, thành phố Đồng Nai) cầm đầu.

Theo điều tra, đầu tháng 9/2026, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện đường dây chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh, lợn chết để bán làm thực phẩm cho người tại phường Xuân Lộc, xã Xuân Hòa và các khu vực lân cận.

Nhóm đối tượng thu mua lợn từ nhiều nguồn, sau đó vận chuyển, giết mổ và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan công an đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 5/10/2026, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, Ban chuyên án huy động lực lượng đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm liên quan, gồm: điểm trung chuyển lợn, cơ sở kinh doanh và địa điểm giết mổ của Trần Văn Hùng, cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân trên địa bàn phường Xuân Lộc; địa điểm bán thịt lợn của Nguyễn Thị Thu Phượng trước cổng khu công nghiệp Xuân Lộc.

Tại các địa điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ khoảng 7 tấn thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi cùng nhiều tang vật liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2024, Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua lợn bệnh, lợn chết từ các cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển. Số lợn này được đưa về khu vực giết mổ tại phường Xuân Lộc, sau đó bán ra thị trường hoặc cung cấp cho các cơ sở làm giò chả.

Cơ quan công an xác định từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thu mua, giết mổ khoảng 400 tấn lợn bệnh, lợn chết để tiêu thụ làm thực phẩm, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Hùng cùng 8 đối tượng để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm,” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự./.

Gần 38.000 con lợn, gia cầm chết: Bộ NN-MT yêu cầu tiêm vaccine cho vật nuôi Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước đã xảy ra 225 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại 23 tỉnh, thành phố với số lợn chết và tiêu hủy gần 12.900 con; Cúm AH5N1 làm chết, tiêu hủy hơn 24.600 con gia cầm.

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