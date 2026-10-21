Lâm Đồng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lớn, lốc xoáy ở xã Bảo Lâm 1

Chiều 21/10, mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra trên địa bàn xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng khiến hơn 10 nhà dân bị tốc mái, nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà.

Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Bảo Lâm 1, tại thôn 6, mưa dông kèm gió lốc khiến mái tôn của nhiều nhà dân bị tốc, bay sang các nhà lân cận, gây ảnh hưởng đến những hộ dân xung quanh.

Ngoài ra, một số công trình phụ, mái hiên, kho chứa phế liệu và hàng rào tôn cũng bị hư hỏng. Đáng chú ý, mái tôn khu vực chứa than củi của gia đình ông Trịnh Đình Bình bị tốc, khiến khoảng 10 tấn than bị ướt, gây thiệt hại về tài sản. Tại thôn 11, nước mưa tràn vào nhà 5 hộ dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình.

Ngay sau khi xảy ra mưa dông, Ủy ban Nhân dân xã Bảo Lâm 1 đã khẩn trương huy động khoảng 50 người, gồm lực lượng công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng tại chỗ, đến hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Đồng thời, địa phương tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ phù hợp, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Trước diễn biến thời tiết còn tiềm ẩn nguy cơ mưa lớn, dông lốc, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; kiểm tra, gia cố mái nhà, cửa và các công trình phụ, nhất là những vị trí dễ bị gió lốc tác động.

Khi xảy ra mưa dông, người dân cần hạn chế ra ngoài, tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa cây lớn, cột điện và các công trình có nguy cơ sập đổ; không đi qua khu vực ngập nước, dòng chảy xiết.

Khi phát hiện sự cố hoặc thiệt hại do thiên tai, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương để được hỗ trợ, xử lý kịp thời./.

Lâm Đồng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lớn, lốc xoáy Trận mưa lớn kèm dông lốc, sét xảy ra chiều 20/8 tại tỉnh Lâm Đồng làm cây cối, nhà cửa, công trình và cây trồng bị hư hỏng, thiệt hại nặng nhất là nông nghiệp, rất may không gây thiệt hại về người.

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