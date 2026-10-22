Nhật Bản viện trợ 646 triệu yên nâng cao năng lực thực thi pháp luật Việt Nam

Nhật Bản viện trợ 646 triệu yên (khoảng 4,1 triệu USD) cho Việt Nam triển khai dự án nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển và đường thủy nội địa giai đoạn 2026-2029.

Ngày 22/10, tại Hà Nội, Chính phủ Nhật Bản và Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) ký thỏa thuận triển khai dự án tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển và đường thủy nội địa tại Việt Nam, với khoản viện trợ 646 triệu yên (khoảng 4,1 triệu USD).

Dự án triển khai giai đoạn 2026-2029, do UNODC thực hiện với sự phối hợp của Chính phủ Việt Nam, nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với các hành vi vi phạm pháp luật.

Tham dự lễ ký kết có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, cùng đại diện các bên liên quan.

Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.260 km, nằm trên các tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, song đối mặt với những thách thức như buôn bán ma túy, buôn lậu và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Dự án tập trung đào tạo chuyên sâu, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp trang thiết bị và nâng cao kỹ năng cho lực lượng thực thi pháp luật, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, góp phần củng cố an ninh hàng hải và thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.