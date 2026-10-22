Phát hiện 6.882 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu OMO, Lifebuoy

Ngày 22/10, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một cơ sở sản xuất, kinh doanh tại xã An Khánh có hơn 6.800 chai sữa tắm và hàng chục can nước giặt mang nhãn hiệu Lifebuoy, OMO có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tổng trị giá hàng hóa thành phẩm được xác định gần 600 triệu đồng. Đáng chú ý, cơ sở này sử dụng sàn thương mại điện tử Shopee và mạng xã hội Zalo để kinh doanh sản phẩm.

Trước đó ngày 21/10, qua kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh nước giặt, sữa tắm tại thôn 3, xã An Khánh, Hà Nội, do bà Lê Thị Châm làm chủ, Đội Quản lý thị trường số 1 (Hà Nội) phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu OMO và Lifebuoy đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện 6.425 chai sữa tắm mang nhãn hiệu Lifebuoy loại 800g/chai; 385 chai sữa tắm Lifebuoy loại 720g/chai và 72 can nước giặt mang nhãn hiệu OMO MATIC loại 3,6kg/can. Tổng cộng có 6.882 sản phẩm đã đóng gói thành phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Ngoài số hàng hóa trên, tại cơ sở còn có nhiều nguyên liệu, bao bì, nhãn mác và dụng cụ phục vụ sản xuất, đóng gói sản phẩm. Trong đó có 60 chai sữa tắm, 125 can nước giặt chưa dán nhãn, 3.139 vỏ chai nhựa, 3.000 vòi bơm sữa tắm, 168 vỏ chai mang nhãn hiệu Lifebuoy cùng 10.392 nhãn giấy ghi nhãn hiệu Lifebuoy loại 800g/chai.

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, lực lượng chức năng còn phát hiện 135kg nguyên liệu sản xuất nước giặt có nguồn gốc nước ngoài và gần 2 tấn nguyên liệu sản xuất mang nhãn “Made in India.”

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Qua làm việc, bà Lê Thị Châm cho biết đã sử dụng tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee và tài khoản Zalo để giao dịch, kinh doanh các sản phẩm nước giặt, sữa tắm.

Để xác minh hoạt động kinh doanh trực tuyến, Đội Quản lý thị trường số 1 đã chủ động liên hệ Công ty TNHH Shopee, đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản bán hàng của cơ sở.

Căn cứ vào giá niêm yết và lịch sử giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử, cơ quan chức năng xác định tổng trị giá hàng hóa thành phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại cơ sở là gần 600 triệu đồng.

Liên quan đến tình trạng lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng nhái, ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, thương mại điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng thị trường, tiếp cận người tiêu dùng nhanh chóng và giảm chi phí phân phối. Tuy nhiên, những lợi thế này cũng có thể bị lợi dụng để tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc.

Theo ông Dương Mạnh Hùng, các đối tượng có thể tổ chức kinh doanh trực tuyến mà không cần cửa hàng cố định. Khi bị phát hiện, người bán có thể xóa gian hàng, thay đổi tên tài khoản hoặc chuyển sang nền tảng khác để tiếp tục hoạt động, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm.

Trước thực trạng này, việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng quản lý thị trường với các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội có vai trò quan trọng. Các đơn vị cần thực hiện nghiêm việc xác minh thông tin người bán, lưu giữ dữ liệu giao dịch và phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chủ động bảo vệ nhãn hiệu, thường xuyên theo dõi hoạt động kinh doanh sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến, cung cấp thông tin nhận diện hàng chính hãng và phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, xử lý hàng hóa có dấu hiệu giả mạo.

Đối với người tiêu dùng, lực lượng quản lý thị trường khuyến cáo cần thận trọng với sản phẩm được chào bán ở mức giá thấp bất thường, lựa chọn gian hàng có thông tin rõ ràng, lưu giữ chứng từ giao dịch và kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu hàng giả./.

Khởi tố các đối tượng kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu thời trang nổi tiếng Lực lượng công an Cần Thơ phát hiện một số cơ sở có dấu hiệu kinh doanh các sản phẩm thời trang mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.