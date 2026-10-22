Lào Cai khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ

Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Kim Anh, sinh năm 1994, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai về tội “Chống người thi hành công vụ.”

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 05 phút ngày 19/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Trần Phú, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện ôtô biển kiểm soát 24A-412.53 do Lê Kim Anh điều khiển chạy với tốc độ 59km/h tại đoạn đường có giới hạn tốc độ 50km/h.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, sau khi được thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu xuất trình giấy tờ theo quy định, Lê Kim Anh không xuất trình được giấy tờ xe và giấy phép lái xe.

Khi được yêu cầu vào vị trí làm việc, Lê Kim Anh không chấp hành mà lên xe, đóng cửa, nổ máy, cố tình điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Mặc dù cán bộ Cảnh sát giao thông và hai cán bộ Cảnh sát cơ động nhiều lần ra tín hiệu, yêu cầu dừng xe để làm việc, Lê Kim Anh vẫn tiếp tục điều khiển ôtô tiến lên, lùi lại rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an phường Cam Đường tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc; yêu cầu Lê Kim Anh đưa ôtô biển kiểm soát 24A-412.53 trở lại hiện trường để lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định. Kết quả kiểm tra cho thấy Lê Kim Anh không có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

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