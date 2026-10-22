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Mỹ cảnh báo nguy cơ đụng độ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ

Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ kiêm Đặc phái viên về Syria và Iraq, ông Tom Barrack, cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột ngoài ý muốn giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời kêu gọi giảm căng thẳng Trung Đông.

Viết Thành
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Mỹ cảnh báo nguy cơ đụng độ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ cảnh báo nguy cơ đụng độ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ.

Iran sắp công bố vũ khí mới để đối phó Mỹ.

Lạm phát tại Anh tăng lên mức cao nhất trong gần một năm qua.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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