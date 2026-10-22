Thể thao

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam có Huy chương Vàng đầu tiên

Ngày 21/10, đoàn Việt Nam ghi dấu ấn với Huy chương Vàng đầu tiên tại Asian Para Games 2026, tạm xếp thứ 18 trên bảng tổng sắp huy chương.

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Ngày 21/10 - ngày thi đấu chính thức thứ ba tại Asian Para Games 2026, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có tấm Huy chương Vàng đầu tiên và tấm Huy chương Bạc, ở nội dung 100m nam bơi ếch hạng SB5.

Với tấm Huy chương Vàng của vận động viên Đỗ Thanh Hải và Huy chương Bạc của vận động viên Lê Tiến Đạt, đoàn Việt Nam tạm xếp thứ 18 trên bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn thể thao người khuyết tật Trung Quốc tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 107 Huy chương Vàng, 62 Huy chương Bạc và 57 Huy chương Đồng; đoàn Uzbekistan đứng thứ hai, chủ nhà Nhật Bản đứng thứ ba./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Asian Para Games 2026 #Huy chương Vàng #thể thao người khuyết tật #bơi ếch Nhật Bản
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