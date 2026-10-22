Asian Para Games 2026: Việt Nam kỳ vọng bứt phá trên đường đua huy chương

Sau khi “kình ngư” Đỗ Thanh Hải giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026, đoàn Việt Nam bước vào ngày thi đấu 22/10 với kỳ vọng tiếp tục giành huy chương ở hai môn thế mạnh là Bơi và Điền kinh.

Với 4 huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, đoàn Việt Nam đang tạm xếp thứ 18 trên bảng tổng sắp và hướng tới cải thiện thành tích trong những ngày tranh tài còn lại.

Tâm điểm chú ý ở môn Bơi tiếp tục hướng về Đỗ Thanh Hải, người vừa đăng quang nội dung 100m nam bơi ếch hạng SB5.

Trong ngày 22/10, kình ngư này trở lại đường đua ở nội dung 100m nam bơi ngửa hạng S6. Dù phải thi đấu ở cự ly khác, nhưng phong độ và sự hưng phấn sau chiến thắng trước đó được kỳ vọng sẽ giúp Thanh Hải tiếp tục có màn trình diễn tích cực.

Cùng ngày, Hồ Văn Đao tranh tài ở hai nội dung 100m nam bơi ếch hạng SB7 và 100m nam bơi ngửa hạng S8.

Các vận động viên bơi Việt Nam sẽ nỗ lực tận dụng cơ hội để bổ sung thành tích cho đoàn, trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc đòi hỏi khả năng duy trì thể lực và phục hồi nhanh chóng.

Ở môn Điền kinh, nhiều vận động viên Việt Nam góp mặt trong các nội dung chung kết, mở ra cơ hội giành thêm huy chương.

Nguyễn Viết Đại thi đấu ở chung kết Ném lao nam hạng F33/F34; Trương Bích Vân và Nguyễn Thị Hải tranh tài ở chung kết Đẩy tạ nữ hạng F55/F56/F57. Nguyễn Thị Ngọc Thúy góp mặt tại chung kết Ném đĩa nữ hạng F54. Sau khi giành Huy chương Đồng Ném lao, vận động viên này được kỳ vọng tiếp tục phát huy kinh nghiệm tại đấu trường châu lục.

Ở nội dung chạy 400m nam hạng T11, Nguyễn Ngọc Hiệp thi đấu vòng loại, hướng tới cơ hội giành quyền vào chung kết. Trần Thị Thúy Hằng cũng góp mặt ở chung kết Đẩy tạ nữ hạng F42/F43. Với nhiều nội dung có khả năng tranh chấp huy chương, Điền kinh được kỳ vọng sẽ đóng góp vào nỗ lực cải thiện thứ hạng của đoàn Việt Nam.

Ngày thi đấu 21/10 đã ghi dấu ấn với chiến thắng của Đỗ Thanh Hải ở chung kết 100m nam bơi ếch hạng SB5. Anh cán đích với thành tích 1 phút 33 giây 91, giành Huy chương Vàng, trong khi đồng đội Lê Tiến Đạt về nhì với thời gian 1 phút 36 giây 63, mang về thêm Huy chương Bạc cho Việt Nam.

Kết quả này cũng đánh dấu sự đổi ngôi giữa hai kình ngư so với kỳ đại hội trước tại Hàng Châu (Trung Quốc), khi Lê Tiến Đạt giành Huy chương Vàng còn Đỗ Thanh Hải đoạt Huy chương Bạc ở cùng nội dung.

Chiến thắng của Thanh Hải không chỉ giúp đoàn Việt Nam có tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại Đại hội năm nay mà còn tạo động lực cho các vận động viên ở những ngày tranh tài tiếp theo.

Ngoài hai tấm huy chương môn Bơi, đoàn Việt Nam còn giành Huy chương Bạc cử tạ của Lê Văn Công và Huy chương Đồng Điền kinh của Nguyễn Thị Ngọc Thúy. Tổng cộng, đoàn đã có 4 huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Trên bảng tổng sắp, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 107 Huy chương Vàng, 62 Huy chương Bạc và 57 Huy chương Đồng. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 29 Huy chương Vàng, trong khi Uzbekistan xếp thứ ba với 28 Huy chương Vàng. Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan dẫn đầu với 14 Huy chương Vàng, 19 Huy chương Bạc và 29 Huy chương Đồng.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Para Games 2026 với 21 vận động viên, tranh tài ở 5 môn gồm Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Bóng bàn và Cầu lông. Đại hội sẽ khép lại vào ngày 24/10./.

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam có Huy chương Vàng đầu tiên Ngày 21/10, đoàn Việt Nam ghi dấu ấn với Huy chương Vàng đầu tiên tại Asian Para Games 2026, tạm xếp thứ 18 trên bảng tổng sắp huy chương.