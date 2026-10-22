Vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Thúy tiếp tục lập công cho Thể thao Việt Nam

Vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Thúy tiếp tục ghi dấu ấn tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) khi giành Huy chương đồng nội dung Ném đĩa nữ hạng F54 với thành tích 14,65m.

Đây là tấm Huy chương đồng thứ hai của cô tại đại hội năm nay, sau thành công ở nội dung Ném lao nữ.



Ở chung kết Ném đĩa nữ hạng F54, Nguyễn Thị Ngọc Thúy đạt thành tích 14,65m, xếp thứ ba chung cuộc. Nữ vận động viên Việt Nam có cùng thành tích với Elnaz Darabian của Iran nhưng được xếp trên đối thủ theo kết quả phân hạng của Ban tổ chức.

Huy chương vàng ở nội dung này thuộc về vận động viên Suvarna Raj của Ấn Độ với thành tích 15,66m, trong khi Shahla Hadidi của Iran giành Huy chương bạc với 15,45m.



Trước đó, ngày 19/10, Nguyễn Thị Ngọc Thúy đã giành Huy chương đồng nội dung Ném lao nữ nhóm hạng thương tật F52/F53/F54. Sau 6 lượt ném, cô đạt thành tích tốt nhất 12,16m, tương đương 469 điểm Raza, đứng thứ ba sau hai vận động viên Iran là Elham Salehi và Masoumeh Tourani.



Nguyễn Thị Ngọc Thúy là gương mặt giàu thành tích của Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam, từng đóng góp nhiều huy chương tại các giải đấu khu vực và quốc tế.

Tại ASEAN Para Games 12 diễn ra ở Campuchia năm 2023, Ngọc Thúy giành Huy chương vàng ném đĩa nữ hạng F54 với thành tích 14,43m. Đến tháng 6/2025, cô tiếp tục khẳng định năng lực khi giành Huy chương đồng nội dung Ném đĩa nữ hạng F54 tại Giải Điền kinh Người khuyết tật thế giới (WPA Grand Prix) ở Tunisia với thành tích 14,58m.

Đặc biệt, tại ASEAN Para Games 13 tổ chức ở Thái Lan hồi đầu năm nay, Ngọc Thúy thi đấu nổi bật khi giành Huy chương vàng Ném đĩa nữ hạng F54 với thành tích 15,30m, phá kỷ lục đại hội 14,43m. Cô còn giành thêm Huy chương bạc nội dung Đẩy tạ nữ cùng hạng thương tật với thành tích 5,29m.



Từ những thành công ở đấu trường Đông Nam Á đến việc giành huy chương tại giải điền kinh quốc tế, Ngọc Thúy cho thấy sự ổn định về chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu ở các nội dung dành cho Vận động viên khuyết tật.



Tại Asian Para Games 2026, trước sự cạnh tranh của nhiều đối thủ mạnh hàng đầu châu lục, nữ tuyển thủ Việt Nam tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh khi giành hai tấm Huy chương đồng ở các nội dung Ném lao và Ném đĩa.

Hai tấm huy chương của Nguyễn Thị Ngọc Thúy không chỉ góp phần vào thành tích chung của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026 mà còn là dấu ấn đáng tự hào trong hành trình thi đấu quốc tế của nữ Vận động viên Điền kinh Việt Nam.



Với tấm Huy chương đồng ném đĩa của Nguyễn Thị Ngọc Thúy, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành ít nhất 5 huy chương tại Asian Para Games 2026, gồm 1 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc và 2 Huy chương đồng./.

Asian Para Games 2026: Nguyễn Thị Ngọc Thúy giành huy chương nội dung ném lao Vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Thúy đã xuất sắc giành Huy chương đồng nội dung Ném lao nữ hạng F54 tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á 2026 (Nhật Bản).