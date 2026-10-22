Hà Nội: Khởi tố đối tượng chặn xe ôtô, đâm chết người do mâu thuẫn tình cảm tại Bắc Cầu

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Tr.Q.H (sinh năm 1979, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) để điều tra về vụ án mạng xảy ra trên phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2026, H nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với anh N.B.Đ. (sinh năm 1980, trú cùng phường), dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng. Ngày 19/10, Hoan và vợ hoàn tất thủ tục ly hôn tại tòa án.

Chiều 20/10, khi phát hiện anh Đ. điều khiển ôtô trên phố Bắc Cầu, H đi xe máy đuổi theo, chặn đầu phương tiện tại khu vực ngõ 220. H dùng búa đập vỡ kính cửa bên lái và tấn công anh Đ. Sau khi được người dân can ngăn, H rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, đi được khoảng 200-300m, H lấy một con dao tại cửa hàng bán thịt lợn rồi quay lại. Phát hiện anh Đ. đang điều khiển ôtô quay đầu, H tiếp tục dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ đi.

Theo thông tin ban đầu, anh Đ. đã tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật./.

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