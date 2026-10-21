ASEAN cảnh giác trước thủ đoạn mới của các mạng lưới lừa đảo trực tuyến

Các nước ASEAN đang đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến và mua bán người, trong bối cảnh các tổ chức tội phạm ngày càng lợi dụng công nghệ để mở rộng hoạt động xuyên biên giới và né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 20 (AMMTC 20) diễn ra ngày 21/10 tại thành phố Makati của Philippines, Bộ trưởng Nội vụ và Chính quyền địa phương Philippines Jonvic Remulla cho rằng các quốc gia thành viên cần hiện đại hóa phương thức ứng phó với những mạng lưới tội phạm ngày càng tinh vi.

Theo ông, lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và buôn bán ma túy có mối liên hệ chặt chẽ, trong khi công nghệ cho phép các đối tượng nhanh chóng mở rộng hoạt động qua biên giới. Vì vậy, hợp tác khu vực cần được tăng cường nhằm bảo vệ người dân trước những nguy cơ an ninh mới.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị là tuyên bố của ASEAN về bảo vệ trẻ em trước hành vi xâm hại và bóc lột tình dục trên môi trường mạng, đề cập các nguy cơ liên quan đến nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Các bộ trưởng cũng thảo luận báo cáo khu vực đầu tiên của ASEAN về tình hình mua bán người, trong đó tổng hợp những kết quả hợp tác trong phòng, chống loại tội phạm này.

Theo Bộ trưởng Remulla, ASEAN cùng các đối tác đối thoại gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đang thúc đẩy một tuyên bố chung về tăng cường hợp tác chống mua bán người, khủng bố và tội phạm mạng.

Ông Remulla cảnh báo các tổ chức lừa đảo trực tuyến đang thay đổi phương thức hoạt động, chuyển từ những cơ sở tập trung quy mô lớn sang các địa điểm nhỏ, phân tán trong khu dân cư nhằm tránh bị phát hiện.

Ông cho biết lực lượng chức năng Philippines đang theo dõi 3 địa điểm nghi là trung tâm lừa đảo tại vùng đô thị Manila. Tại đây, các nhóm tội phạm thuê nhà để bố trí khoảng 10-20 người hoạt động, thay vì tập trung hàng nghìn người tại một cơ sở như trước đây.

Bên cạnh những loại hình tội phạm truyền thống, các bộ trưởng cũng thảo luận về những nguy cơ liên quan đến chủ nghĩa cực đoan bạo lực mang tư tưởng hư vô.

Bộ trưởng Remulla nhấn mạnh, việc tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, kiểm soát biên giới và phối hợp thực thi pháp luật giữa các nước ASEAN tiếp tục là những giải pháp trọng tâm nhằm đấu tranh hiệu quả với các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia./.

ASEAN và UNODC tăng cường hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia Đông Nam Á là một trong những khu vực ưu tiên của UNODC trong bối cảnh khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức ngày càng nghiêm trọng như ma túy tổng hợp, tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến.