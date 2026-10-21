Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Bí thư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

Chiều 21/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongly Sisoulith, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu, đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng Đoàn đến thăm, làm việc tại Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được thời gian qua, trong đó có sự đóng góp tích cực của thế hệ trẻ; chúc mừng đồng chí Thongly Sisoulith được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII và đảm nhiệm cương vị Bí thư Trung ương Đoàn, tin tưởng đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Lào đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước và quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Nhấn mạnh quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong cùng nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Sau 40 năm đổi mới, hai nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực, trong đó có đóng góp quan trọng của thế hệ trẻ và tổ chức Đoàn Thanh niên mỗi nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào, ủng hộ công cuộc đổi mới và phát triển đất nước Lào, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trên tinh thần đồng chí, anh em.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Đoàn Thanh niên hai nước thời gian qua, đồng chí đề nghị hai bên tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu và phối hợp giữa các cấp, đưa hợp tác thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai Đoàn Thanh niên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hai nước. Hai bên cần coi giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ là nhiệm vụ chiến lược lâu dài; mở rộng giao lưu, chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, nhất là trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhân dịp hai nước chuẩn bị kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2027, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị hai Đoàn Thanh niên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả, gắn với giáo dục truyền thống, tăng cường giao lưu nhân dân và nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Cảm ơn đồng chí Trần Cẩm Tú đã dành thời gian tiếp và chia sẻ những ý kiến sâu sắc, đồng chí Thongly Sisoulith chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt là kết quả tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm liên tục và những kết quả quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực.

Đồng chí khẳng định quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, với sự đóng góp quan trọng của các thế hệ thanh niên; nhấn mạnh tuổi trẻ Lào ngày nay vinh dự được kế thừa và có trách nhiệm tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống quý báu đó.

Báo cáo về kết quả hội đàm giữa hai Đoàn Thanh niên, đồng chí Thongly Sisoulith cho biết hai bên đã thống nhất một số định hướng hợp tác trong thời gian tới, tập trung tăng cường trao đổi, giao lưu, nghiên cứu các đề án, dự án trên cơ sở kinh nghiệm và bài học thực tiễn; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề, phát triển kỹ năng, kết nối các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp phù hợp; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường và hỗ trợ người dân tại các vùng sâu, vùng xa. Trên cơ sở đó, hai bên dự kiến ký kết Bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn mới trong năm 2027.

Đồng chí Thongly Sisoulith bày tỏ mong muốn tiếp tục học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong triển khai các hoạt động công tác xã hội, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh niên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên hai nước./.

Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn TW Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Chiều 21/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongly Sisoulith, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn.