Trưng bày nhiếp ảnh, mỹ thuật về chùa Keo tại Lễ hội mùa Thu năm 2026

Trong khuôn khổ phần hội của Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026, từ ngày 19 đến 24/10/2026 (tức ngày 10 đến 15/9 âm lịch), tại khu vực giảng đường Tổ đình chùa Keo diễn ra hoạt động trưng bày nhiếp ảnh, mỹ thuật về di tích.

Với 50 tác phẩm có giá trị tư liệu, không gian trưng bày mang đến cho du khách và Nhân dân địa phương cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, kiến trúc, văn hóa và những nét đặc sắc trong đời sống tín ngưỡng gắn với ngôi chùa cổ.

Các tác phẩm được Tổ đình chùa Keo sưu tầm, lưu giữ và ghi lại qua nhiều năm, trong đó có một số bức ảnh tư liệu lịch sử được sưu tầm từ Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp.

Đây là nguồn tư liệu có ý nghĩa, góp phần tái hiện diện mạo di tích qua các thời kỳ, đồng thời cung cấp những góc nhìn trực quan về quá trình hình thành, phát triển và gìn giữ các giá trị văn hóa của chùa Keo.

Được bố trí khoa học, hài hòa trong không gian giảng đường Tổ đình, các tác phẩm đưa người xem đến gần hơn với những nét đặc trưng của di tích. Nội dung trưng bày tập trung giới thiệu kiến trúc cổ của chùa Keo qua các giai đoạn lịch sử, diện mạo hiện tại của di tích, cùng những hình ảnh ghi lại các nghi lễ, nghi thức trong Lễ hội chùa Keo xưa và nay.

Qua đó, người xem có thể cảm nhận sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện tại, hiểu thêm về những giá trị được cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Không chỉ phản ánh vẻ đẹp kiến trúc và cảnh quan của ngôi chùa cổ, các tác phẩm còn góp phần khắc họa đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương. Những hình ảnh về nghi lễ, nghi thức truyền thống giúp du khách hình dung rõ hơn không khí lễ hội, phong tục và những thực hành văn hóa gắn bó mật thiết với di tích.

Mỗi tác phẩm vì thế không đơn thuần là một hình ảnh nghệ thuật mà còn mang giá trị tư liệu, góp phần lưu giữ ký ức về di sản và những nét đẹp văn hóa truyền thống.

Hoạt động trưng bày là một trong những điểm nhấn của phần hội Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa phục vụ Nhân dân và du khách thập phương. Thông qua hình thức giới thiệu trực quan, sinh động, những giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa của di tích được truyền tải gần gũi hơn, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận di sản bằng nhiều góc nhìn khác nhau.

Bên cạnh ý nghĩa thưởng lãm nghệ thuật, hoạt động còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị di tích chùa Keo. Đặc biệt, việc giới thiệu các tư liệu lịch sử và hình ảnh về lễ hội có ý nghĩa trong giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào về di sản văn hóa địa phương cho thế hệ trẻ.

Thông qua không gian trưng bày, Tổ đình chùa Keo tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của di tích đến đông đảo công chúng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy di sản.

Đây cũng là dịp để chùa Keo khẳng định sức sống của một di tích lịch sử, văn hóa gắn bó với đời sống tinh thần của Nhân dân, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách gần xa trong mùa lễ hội năm 2026./.

Lễ hội chùa Keo tri ân Đức Phật, tưởng nhớ các bậc tiền nhân Lễ hội chùa Keo mùa Thu (Hưng Yên) năm 2026 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra trong 6 ngày, từ 19 đến 24/10 (tức ngày 10 đến 15/9 năm Bính Ngọ), gồm phần lễ và phần hội.

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