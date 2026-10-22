Khai mạc Lễ hội bia Đức-Đà Nẵng 2026, trải nghiệm văn hóa Bavaria

Tối 22/10, tại thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Hội hữu nghị Việt Nam-Đức phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thuận Nhĩ khai mạc Lễ hội bia Đức-Đà Nẵng 2026.

Đây là hoạt động giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân nhân kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức (23/9/1975-23/9/2026) và 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước (2011-2026).

Phát biểu khai mạc, bà Huỳnh Thị Thanh An, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng cho biết, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Đức ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Đức hiện là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và là một trong những nhà đầu tư lớn của EU tại Việt Nam.

Đóng góp vào quan hệ hợp tác chung giữa hai nước, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác với các đối tác Đức. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 24 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Đức với tổng vốn đăng ký khoảng 233,3 triệu USD, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất linh kiện ôtô, sản phẩm nhựa, dệt may và dịch vụ phần mềm.

Bên cạnh hoạt động đầu tư, kim ngạch xuất khẩu của Đà Nẵng sang thị trường Đức đạt 77,3 triệu USD, nhập khẩu đạt 138,6 triệu USD. Những kết quả này cho thấy mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Đức không chỉ phát triển trong lĩnh vực giao lưu văn hóa mà còn mở rộng trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Theo bà Huỳnh Thị Thanh An, Lễ hội bia Đức-Đà Nẵng là một trong những hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố trong năm 2026, tạo cơ hội để người dân hai nước, cộng đồng người Việt từng sinh sống, học tập và làm việc tại Đức cùng bạn bè quốc tế gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những nét văn hóa đặc trưng. Qua đó, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Đức, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng Huỳnh Thị Thanh An phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Lễ hội diễn ra từ ngày 22-24/10 tại số 83-85-87 Trần Phú, phường Hải Châu, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giao lưu ẩm thực mang đậm nét truyền thống của Đức.

Điểm nhấn là nghi thức khui thùng bia khai mạc theo phong cách lễ hội Oktoberfest, không gian ẩm thực Á-Âu, trình diễn trang phục truyền thống với chủ đề “Sắc màu Việt-Đức” và các hoạt động giao lưu văn nghệ.

Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động trải nghiệm văn hóa vùng Bavaria của Đức, cuộc thi “Đấu trường bia Đức,” chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Việt-Đức song hành, hội nhập và phát triển,” tạo không gian giao lưu giữa người dân địa phương, cộng đồng quốc tế và du khách.

Đây là lần thứ 5 Lễ hội bia Đức được tổ chức tại Đà Nẵng, sau các năm 2019, 2023, 2024 và 2025. Việc duy trì hoạt động giao lưu văn hóa thường niên góp phần tăng cường kết nối cộng đồng, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác Đức, đồng thời làm phong phú thêm các sản phẩm văn hóa, sự kiện phục vụ người dân và du khách.

Lễ hội diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, khám phá ẩm thực đặc trưng của Việt Nam và Đức trong không khí vui tươi, thân tình.

Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực, Lễ hội bia Đức-Đà Nẵng 2026 tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Đức, đồng thời tạo thêm cơ hội quảng bá văn hóa và du lịch Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế./.

Nửa thế kỷ vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam-Đức Hội Hữu nghị Đức-Việt đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ hoạt động nhằm thúc đẩy tình đoàn kết, tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân giữa hai nước.