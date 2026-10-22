Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026 vào ngày 4/11 tới

Trước những biến động của thương mại toàn cầu, cạnh tranh gia tăng và chuỗi cung ứng liên tục tái cấu trúc, việc nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường đang đặt ra yêu cầu ngày càng cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026 với chủ đề “Go Global-Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới” vào ngày 4/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC), số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, nhằm thúc đẩy kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo kế hoạch, diễn đàn dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công Thương, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là hoạt động công bố Mạng lưới đối tác đồng hành Go Global và ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại và Văn phòng Chương trình với các đối tác, nhằm tăng cường kết nối nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp.

Đáng chú ý, phiên đối thoại “Doanh nghiệp Việt Nam Go Global-Cơ hội và con đường phía trước” sẽ tập trung thảo luận về cơ hội tiếp cận thị trường, những thách thức trong quá trình quốc tế hóa và giải pháp nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng với đó, phiên “Go Global Stories - Kinh nghiệm và bài học thực tế” sẽ chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, phát triển thương hiệu, xây dựng hệ thống phân phối và hiện diện thương mại ở nước ngoài. Diễn đàn cũng dự kiến kết nối trực tuyến với một số Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài nhằm tăng cường thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường.

Diễn đàn là sự kiện triển khai Chương trình Go Global theo Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 6/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới nâng cao năng lực quốc tế hóa, khả năng cạnh tranh và mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường toàn cầu.

Chương trình Go Global hướng tới sự chuyển đổi từ mô hình chủ yếu dựa vào sản xuất, gia công và xuất khẩu sang chủ động xây dựng thương hiệu, mở rộng hệ thống phân phối, nâng cao năng lực quản trị và gia tăng sự hiện diện tại thị trường quốc tế.

Theo định hướng của chương trình, đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là đào tạo 10.000 lượt doanh nghiệp về đầu tư và kinh doanh toàn cầu; tư vấn, xây dựng kế hoạch vươn ra quốc tế cho 1.000 doanh nghiệp; hỗ trợ chuyên sâu cho 100 doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ 100 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, đồng thời hỗ trợ 100 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới.

Những mục tiêu này thể hiện định hướng chuyển từ hỗ trợ phổ cập sang hỗ trợ chuyên sâu, gắn hoạt động xúc tiến với năng lực kinh doanh quốc tế và kết quả mở rộng thị trường thực tế của doanh nghiệp.

Thông qua diễn đàn, Bộ Công Thương hướng tới thúc đẩy phối hợp giữa các cơ quan quản lý, địa phương, tổ chức hỗ trợ và cộng đồng doanh nghiệp, từng bước đưa Chương trình Go Global vào thực tiễn, tạo thêm động lực để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu./.

Chương trình "Go Global": Động lực mới cho kinh tế tư nhân khi vươn ra thế giới Chương trình "Go Global" do Bộ Công Thương đang xây dựng được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam có đầy đủ hành trang, năng lực và công cụ hỗ trợ để tự tin bước ra thị trường toàn cầu.