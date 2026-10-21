Sớm trình Chính phủ dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 10747/VPCP-CN ngày 21/10/2026 gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương truyền đạt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với việc hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công an, Thanh tra Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định, bảo đảm thực hiện đầy đủ, thực chất chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 488/TB-VPCP ngày 17/9/2026.

Văn bản số 10747/VPCP-CN đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan bảo đảm yêu cầu tái cơ cấu, giảm số lượng thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, nâng cao năng lực tạo nguồn, dự trữ và trách nhiệm bảo đảm nguồn cung; có lộ trình thực hiện phù hợp, khả thi, không gây xáo trộn thị trường.

Song song đó, cắt giảm thực chất, tối đa các khâu trung gian không cần thiết, khắc phục triệt để tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng, giảm chi phí lưu thông; tổ chức hệ thống phân phối tinh gọn, minh bạch, hiệu quả.

Cùng với đó, đổi mới cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước; bảo đảm Nhà nước kiểm soát, giám sát được các yếu tố hình thành giá và giá bán xăng dầu, có đầy đủ công cụ điều tiết, bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thao túng, tăng giá bất hợp lý.

Ngoài ra, văn bản 10747/VPCP-CN cũng đề nghị Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ rà soát, khắc phục các bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách kinh doanh xăng dầu đã được chỉ ra qua kết quả thanh tra; không để lợi dụng chính sách nhằm trục lợi, gây thất thoát, lãng phí.

Đáng chú ý, tại văn bản 10747/VPCP-CN, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan đối với dự thảo Nghị định và các kiến nghị tại Tờ trình số 8153/TTr-BCT ngày 08/10/2026 của Bộ Công Thương; tiếp thu, giải trình đầy đủ, hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ chậm nhất trước ngày 10/11/2026. Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng và tiến độ thực hiện.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chủ động xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống; tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo Bộ Công Thương, việc xây dựng Nghị định mới nhằm hoàn thiện khung pháp lý về kinh doanh xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tạo lập thị trường xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Dự thảo được xây dựng theo hướng kế thừa những quy định còn phù hợp, đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định đã bộc lộ bất cập trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường xăng dầu trong giai đoạn mới.

Một trong những nội dung trọng tâm của Dự thảo là đổi mới cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường, trao quyền chủ động cho doanh nghiệp nhưng đồng thời tăng cường trách nhiệm và sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước.

Nhà nước không công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay; thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối được quyền tự quyết định và công bố giá bán lẻ trong hệ thống phân phối của mình trên cơ sở công thức giá quy định tại Nghị định. Sau khi điều chỉnh giá, thương nhân có trách nhiệm kê khai giá và gửi thông báo đến cơ quan quản lý để kiểm tra, giám sát./.

Kinh doanh xăng dầu: Chuyển từ quản lý giá trực tiếp sang giám sát bằng dữ liệu Theo Dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp được trao quyền chủ động quyết định giá bán, trong khi cơ quan quản lý tăng cường giám sát thông qua dữ liệu.