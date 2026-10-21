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Giá dầu tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông

Giá dầu thế giới tăng hơn 1% trong phiên 21/10, với dầu Brent lên 110,11 USD/thùng, do lo ngại gián đoạn nguồn cung cùng với dự trữ dầu và các sản phẩm lọc dầu của Mỹ suy giảm.

Phương Hoa
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu thế giới tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 21/10, tiến sát mức cao nhất trong 5 tháng, khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung, trong khi triển vọng ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột liên quan đến Iran chưa có tiến triển rõ rệt.

Đà giảm dự trữ dầu thô và các sản phẩm lọc dầu tại Mỹ cũng góp phần vào tình trạng tăng giá dầu.

Tính đến chiều ngày 21/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 1,32 USD (1,2%), lên 110,11 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,18 USD (1,2%), lên 99 USD/thùng.

Trong phiên trước đó, giá dầu Brent có thời điểm chạm mức cao nhất trong 5 tháng, còn WTI lên đỉnh 6 tháng, trước khi giảm trở lại do xuất hiện tín hiệu về khả năng trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran.

Rủi ro đối với hoạt động vận tải biển tiếp tục gia tăng. Công ty theo dõi hàng hải Kpler ghi nhận ít nhất 18 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trong 2 tuần qua.

Các nhà phân tích của LSEG cảnh báo phạm vi đe dọa đã mở rộng ra ngoài eo biển Hormuz, tới cả Vịnh Oman, gây nguy cơ đối với hoạt động bốc xếp dầu và trung chuyển dầu giữa các tàu trong khu vực.

Lực lượng Houthi tại Yemen cũng tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu khí và sân bay của Saudi Arabia.

Tại Mỹ, theo số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API), dự trữ dầu thô trong tuần kết thúc ngày 16/10 giảm 4,9 triệu thùng. Dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất cũng giảm. Số liệu chính thức của Chính phủ Mỹ dự kiến được công bố trong ngày 21/10.

Giới phân tích nhận định triển vọng giá dầu trong thời gian tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến xung đột tại Trung Đông, mức độ an toàn của các tuyến vận tải biển và khả năng đạt được thỏa thuận ngoại giao liên quan Iran.

Trong bối cảnh nguồn cung tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất kỳ diễn biến leo thang nào cũng có thể tiếp tục làm gia tăng biến động trên thị trường năng lượng và tài chính toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giá dầu #Dự trữ dầu thô #Trung Đông #Năng lượng
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