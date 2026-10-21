Nhật Bản: Xuất khẩu tăng tháng thứ 13 liên tiếp nhờ nhu cầu mạnh về chất bán dẫn

Ngày 21/10, Bộ Tài chính Nhật Bản công bố số liệu cho thấy, xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 9/2026 đã tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với chất bán dẫn và các sản phẩm liên quan đến Trí tuệ Nhân tạo (AI) bù đắp cho sự suy yếu ở các lĩnh vực khác.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, mức tăng này đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 13 liên tiếp, sau mức tăng 19,3% trong tháng 8 và thấp hơn so với dự báo trung bình của thị trường là 20,1%.

Đầu tư toàn cầu mạnh mẽ vào Trí tuệ Nhân tạo tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu chất bán dẫn và các thiết bị liên quan.

Việc xuất khẩu cũng được hỗ trợ bởi nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc chuyển chi phí cao hơn sang giá bán.

Xét theo điểm đến, xuất khẩu sang Mỹ tăng 22,9% trong tháng 9/2026 so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 8,6%.

Nhập khẩu trong tháng 9 tăng 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với dự báo trung bình của các nhà kinh tế là tăng 19,6%.

Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu đã chậm lại từ mức tăng 28% trong tháng 8 do lượng dầu thô nhập khẩu giảm sau khi các tàu chở dầu phải chuyển hướng khỏi eo biển Bab el-Mandeb do căng thẳng tại khu vực Trung Đông, làm chậm trễ việc giao hàng đến Nhật Bản.

Theo dự báo của Chính phủ Nhật Bản, trong tháng 10/2026, việc thu mua dầu thô dự kiến sẽ phục hồi lên khoảng 100% so với cùng kỳ năm ngoái, do các tàu chở dầu đi qua kênh đào Suez dự kiến sẽ cập bến.

Nhập khẩu giảm đã giúp thu hẹp thâm hụt thương mại của Nhật Bản xuống còn 536,6 tỷ yen (3,39 tỷ USD) trong tháng 9/2026, so với 1.100 tỷ yen trong tháng trước.

Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn mức thâm hụt 181 tỷ yen mà thị trường dự báo. Số liệu cho thấy nhu cầu từ bên ngoài vẫn đang hỗ trợ nền kinh tế Nhật Bản, mặc dù những bất ổn về triển vọng kinh tế toàn cầu tiếp tục phủ bóng lên triển vọng xuất khẩu của nước này.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tổ chức cuộc họp chính sách quan trọng vào cuối tháng này. Tại cuộc họp, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ công bố các dự báo mới hằng quý về tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Thị trường sẽ theo dõi sát những dự báo này để tìm kiếm manh mối về thời điểm BoJ có thể tăng lãi suất lần tiếp theo./.

Xuất khẩu ôtô của Nhật Bản sang Trung Đông giảm mạnh Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản sang Trung Đông, bao gồm ôtô và ống thép đã giảm mạnh, trong tháng 4/2026, xuất khẩu của Nhật Bản sang khu vực này giảm 55,8% so với cùng kỳ năm ngoái.