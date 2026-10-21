Doanh thu của SpaceX tăng 161%, mảng AI đạt 7,56 tỷ USD trong quý 3/2026

Ngày 20/10, Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk công bố doanh thu quý 3/2026 đạt 14,58 tỷ USD, tăng 161% so với cùng kỳ năm trước và vượt mức dự báo 12,72 tỷ USD của giới phân tích.

Tập đoàn ghi nhận lợi nhuận hoạt động 2,8 tỷ USD và lợi nhuận ròng 4,4 tỷ USD, đảo chiều so với khoản lỗ ròng 1,05 tỷ USD cùng kỳ năm 2025. Sau khi công bố kết quả kinh doanh, cổ phiếu SpaceX tăng khoảng 1,5% trong giao dịch ngoài giờ.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hai lĩnh vực là dịch vụ Internet vệ tinh Starlink và Trí tuệ Nhân tạo (AI)-ông Musk gọi là siêu trí tuệ (SI) như cách nói của Tổng thống Trump.

Số khách hàng Starlink tăng lên 13,6 triệu trong quý 3, so với 12 triệu trong quý trước. Doanh thu bộ phận kết nối tăng 69%, đạt 5,25 tỷ USD, trong đó khách hàng cá nhân đóng góp 3,12 tỷ USD, còn khách hàng doanh nghiệp và cơ quan chính phủ đóng góp 2,13 tỷ USD.

Đáng chú ý, doanh thu mảng Trí tuệ Nhân tạo tăng từ 813 triệu USD cùng kỳ năm trước lên 7,56 tỷ USD, cao hơn mức dự báo 6,47 tỷ USD của giới phân tích. Đây hiện là bộ phận có doanh thu lớn nhất của SpaceX.

Sau khi sáp nhập với xAI hồi tháng 2/2026, tập đoàn mở rộng hoạt động cung cấp năng lực điện toán cho các doanh nghiệp công nghệ, trong đó có Google, Anthropic và Reflection AI. Mảng Trí tuệ Nhân tạo cũng chuyển từ thua lỗ sang đạt lợi nhuận hoạt động 431 triệu USD trong quý 3.

Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động phóng tên lửa đạt 1,77 tỷ USD, tăng nhẹ so với mức 1,67 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Bộ phận không gian ghi nhận khoản lỗ hoạt động 7 triệu USD. Khả năng sinh lời dài hạn của lĩnh vực này phụ thuộc đáng kể vào tiến độ phát triển hệ thống tên lửa Starship, hiện vẫn trong giai đoạn thử nghiệm.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, SpaceX đang tăng mạnh đầu tư vào cơ sở dữ liệu và hạ tầng điện toán để cạnh tranh trên thị trường SI. Theo báo cáo tài chính trước đó, chi phí đầu tư tài sản cố định của công ty đạt 18,4 tỷ USD, trong đó khoảng 80% dành cho mảng này.

Tổng nợ và nghĩa vụ thuê tài chính tăng lên 36,8 tỷ USD trong quý 2/2026, từ mức 22 tỷ USD của quý trước, làm dấy lên lo ngại về chi phí vốn và khả năng duy trì tốc độ đầu tư.

SpaceX cũng mở rộng hoạt động sang thị trường viễn thông di động tại Mỹ, sau khi công bố mua quyền sử dụng phổ tần số thấp 800 MHz và được Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) chấp thuận kế hoạch xây dựng hệ thống gồm 15.000 vệ tinh.

Tuy nhiên, công ty đang đối mặt với tranh cãi liên quan đến các hạn chế đối với hệ thống liên lạc vệ tinh quân sự Starshield, được cho là ảnh hưởng đến khả năng điều khiển một số thiết bị bay không người lái của Ukraine.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SpaceX được giao dịch ở mức khoảng 147,50 USD ngày 20/10, tương ứng giá trị vốn hóa khoảng 2.000 tỷ USD. Giới phân tích tiếp tục theo dõi khả năng mở rộng doanh thu từ SI, hiệu quả đầu tư vào hạ tầng điện toán và triển vọng phát triển Starlink. Khả năng sáp nhập SpaceX với Tesla cũng thu hút sự chú ý, trong bối cảnh hai công ty có quan hệ kinh doanh và tài chính đáng kể.

Kết quả kinh doanh lần này của SpaceX cho thấy Trí tuệ Nhân tạo và Starlink đang đóng vai trò ngày càng lớn trong cơ cấu doanh thu của tập đoàn, đồng thời đặt ra yêu cầu cân bằng giữa tốc độ mở rộng, chi phí đầu tư và khả năng sinh lời dài hạn./.

SpaceX mua quyền sử dụng tần số 800MHz trên toàn nước Mỹ Dải tần số 800MHz có khả năng truyền tín hiệu trên khoảng cách xa và xuyên qua nhiều vật cản, qua đó có thể giúp SpaceX cải thiện khả năng phủ sóng tại những khu vực tín hiệu vệ tinh gặp khó khăn.

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