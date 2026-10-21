Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam gây ấn tượng tại MEGA SHOW Hong Kong 2026

Ngày 20/10, Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ Hong Kong 2026 (MEGA SHOW Phần 1) khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong (HKCEC), Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).

Diễn ra đến ngày 23/10, sự kiện quy tụ hàng nghìn gian hàng quốc tế, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, tại hội chợ năm nay, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong và các đơn vị liên quan tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia khu gian hàng Việt Nam với 20 gian hàng của 20 doanh nghiệp.

Các sản phẩm trưng bày gồm sơn mài, mây tre đan, gốm sứ, sản phẩm mỹ nghệ từ sừng và quà tặng cao cấp, là những nhóm hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam.

Ông Hoàng Minh Lâm, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết MEGA SHOW là một trong những hội chợ chuyên ngành lớn, thu hút đông đảo nhà nhập khẩu và nhà mua hàng quốc tế, đồng thời là điểm kết nối nguồn cung quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo ông, việc tham gia hội chợ giúp doanh nghiệp và các cơ sở công nghiệp nông thôn Hà Nội quảng bá hình ảnh, thương hiệu, giới thiệu tiềm năng sản xuất với đối tác nước ngoài, mở rộng mạng lưới tiêu thụ và thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.

Đánh giá về cơ hội giao thương tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đoàn Kết 1, cho biết lượng khách quốc tế đến tham quan và làm việc tại gian hàng của doanh nghiệp trong kỳ hội chợ năm nay khá khả quan.

Công ty chuyên giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm hoàn toàn bằng tay từ các làng nghề tại khu vực Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, hoạt động quảng bá của ban tổ chức đã góp phần thu hút nhiều nhà mua hàng lớn đến từ Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, những thị trường trọng điểm của doanh nghiệp.

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam cũng nhận được đánh giá tích cực từ đại diện doanh nghiệp quốc tế. Bà Jasmine Lauer, Trưởng bộ phận Đảm bảo chất lượng và Nguồn cung ứng chiến lược thuộc Tập đoàn Country Road của Australia, nhận xét sản phẩm Việt Nam có tính nguyên bản, tay nghề chế tác tinh xảo và khai thác hiệu quả các chất liệu tự nhiên, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay. Bà cũng đánh giá cao khả năng đáp ứng các đơn hàng có số lượng tối thiểu nhỏ của nhà cung cấp Việt Nam, cho rằng đây là lợi thế đối với cả những thương hiệu quy mô vừa và lớn.

Gian hàng của Hà Nội giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ. (Ảnh: Lê Anh/TTXVN)

Được tổ chức từ năm 1992, MEGA SHOW là sự kiện thương mại thường niên dành cho các nhóm hàng quà tặng, đồ gia dụng, đồ trang trí và thủ công mỹ nghệ. Bước sang kỳ tổ chức thứ 33, hội chợ năm nay có hơn 3.000 gian hàng của doanh nghiệp đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines và Indonesia. Các mặt hàng trưng bày tập trung vào quà tặng cao cấp, đồ gia dụng, đồ trang trí Giáng sinh và các dịp lễ hội.

Sự kiện do Comasia Limited, đơn vị tổ chức triển lãm thương mại có trụ sở tại Hong Kong với hơn 30 năm kinh nghiệm, quản lý và vận hành. Hội chợ được kỳ vọng tiếp tục tạo cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm, tăng cường kết nối với các nhà mua hàng quốc tế và mở rộng cơ hội tiếp cận mạng lưới phân phối toàn cầu./.

Hướng đi nào cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trong thời kỳ chuyển đổi số? Trong dòng chảy hối hả của kỷ nguyên công nghệ, các làng nghề truyền thống Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ mang tính lịch sử.

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