Campuchia lần đầu đạt mốc xuất khẩu 1 triệu tấn gạo

Mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo mỗi năm do Chính phủ Campuchia đề ra hơn một thập niên trước đã chính thức trở thành hiện thực, đánh dấu cột mốc quan trọng đối với ngành lúa gạo nước này.

Theo dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu kiểm dịch thực vật quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia, tính đến ngày 19/10, tổng lượng gạo xuất khẩu của nước này đạt 1.014.442 tấn.

Người phát ngôn Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia Khim Finan đã công bố kết quả trên, nhấn mạnh ý nghĩa của cột mốc lịch sử này.

Đầu những năm 2010, Chính phủ Campuchia đặt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo mỗi năm vào năm 2015. Tuy nhiên, mục tiêu này chưa đạt được trong suốt giai đoạn từ đó đến hết năm 2025.

Theo số liệu của bộ trên, Campuchia xuất khẩu 538.000 tấn gạo năm 2015, 542.000 tấn năm 2016, 636.000 tấn năm 2017, 626.000 tấn năm 2018, 620.000 tấn năm 2019, 691.000 tấn năm 2020, 617.000 tấn năm 2021, 637.000 tấn năm 2022, 656.000 tấn năm 2023, 646.000 tấn năm 2024 và 940.000 tấn năm 2025.

Ông Lay Chhun Huor, Chủ tịch Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF), mới đây cho biết xuất khẩu gạo của nước này đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, đặc biệt từ năm 2025, khi lượng xuất khẩu tăng gần 50% so với năm trước đó.

Theo ông, kết quả này đạt được nhờ sự phối hợp giữa chính phủ và khu vực tư nhân trong hoạt động quảng bá gạo Campuchia, củng cố và mở rộng năng lực sản xuất, đồng thời phát triển các thị trường xuất khẩu.

Ông cũng cho biết Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc tiếp tục là những thị trường tiêu thụ gạo chủ lực của Campuchia. Trong khi đó, xuất khẩu gạo của Campuchia sang một số thị trường khác, trong đó có Malaysia và Philippines, cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Chan Pech, Tổng Giám đốc Công ty Signature Rice, cho biết doanh nghiệp dự kiến xuất khẩu 60.000 tấn gạo sang Philippines vào cuối năm 2026.

Theo ông, các hoạt động quảng bá, chất lượng và hương vị gạo, cùng với sự cải thiện của hạ tầng vận tải, đã góp phần nâng cao sức cạnh tranh của gạo Campuchia trên thị trường quốc tế. Những yếu tố này cũng thúc đẩy số lượng đơn đặt hàng từ nước ngoài tăng đều đặn./.​

Campuchia sẵn sàng xuất khẩu thêm gạo và các mặt hàng khác sang Philippines Thủ tướng Campuchia đảm bảo với Tổng thống Philippines rằng nước này sẵn sàng xuất khẩu thêm gạo và các mặt hàng khác sang Philippines để đảm bảo an ninh lương thực cho nước này.