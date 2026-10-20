Xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm gần 20% do căng thẳng tại Trung Đông

Theo số liệu được Bộ Thương mại Thái Lan công bố ngày 20/10, xuất khẩu gạo của Thái Lan trong 9 tháng năm 2026 đạt 4,99 triệu tấn, giảm 19,26% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi kim ngạch xuất khẩu giảm 16,84%, xuống còn 2,96 tỷ USD.

Tuy nhiên, giá gạo xuất khẩu của nước này lại tăng. Theo thông báo của bộ trên, giá bình quân gạo trắng Thái Lan loại 5% tấm trong tháng 9 đạt 482 USD/tấn, tăng 28,88% so với cùng kỳ năm 2025.

Sau cuộc họp với Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan, Thư ký thường trực Bộ Thương mại Thái Lan Poonpong Naiyanapakorn cho biết lượng gạo xuất khẩu sang Iraq đã giảm mạnh kể từ đầu năm nay do căng thẳng tại Trung Đông. Một phần gạo vẫn được vận chuyển đến Iraq qua Thổ Nhĩ Kỳ, song khối lượng còn hạn chế do chi phí vận tải tăng cao.

Sự gia tăng nhập khẩu từ Philippines và Malaysia đã phần nào bù đắp mức sụt giảm trên. Theo ông Poonpong, hai quốc gia này đang tăng cường dự trữ gạo nhằm ứng phó với những rủi ro từ hiện tượng thời tiết El Niño, đồng thời củng cố an ninh lương thực.

Bộ Thương mại Thái Lan dự báo hoạt động xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức tương tự trong năm 2027. Theo đó, nước này có thể tạm thời giữ mục tiêu xuất khẩu gạo năm tới ở mức 7 triệu tấn.

Mục tiêu chính thức sẽ được xem xét lại vào cuối năm nay sau khi cơ quan chức năng tham vấn các nhà xuất khẩu về diễn biến của hiện tượng El Niño và tình hình xung đột tại Trung Đông./.

Thái Lan cảnh báo xuất khẩu gạo và đường sang Trung Quốc đối mặt rủi ro Việc Trung Quốc giảm lượng gạo nhập khẩu đồng thời có xu hướng tăng xuất khẩu gạo được cho là sẽ làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối với các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan trên thị trường thế giới.