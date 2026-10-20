TP Hồ Chí Minh đón làn sóng đầu tư bán dẫn, AI và năng lượng sạch từ Hoa Kỳ

Chiều 20/10, tiếp bà Kelly Coldiron, Phó Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ phụ trách châu Á, kiêm Quyền Giám đốc Điều hành Chương trình SelectUSA cùng đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đang có chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định, Thành phố luôn chào đón, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp của Hoa Kỳ đến hợp tác, mở rộng đầu tư để góp phần làm sâu sắc hơn, thực chất và hiệu quả hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Đánh giá cao việc Phó Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ và đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ chọn Thành phố Hồ Chí Minh là nơi kết nối hợp tác, đầu tư, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, phái đoàn với các doanh nghiệp Hoa Kỳ có kinh nghiệm, năng lực cao trong các lĩnh vực năng lượng sạch, công nghệ chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số… rất phù hợp với định hướng hợp tác phát triển của Thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết, sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng không gian phát triển, với định hướng phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ và tài chính quốc tế, kinh tế biển, du lịch, năng lượng sạch và logistics, trong đó khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu là mũi nhọn phát triển kinh tế biển, gồm du lịch biển, cảng biển, năng lượng sạch (đặc biệt là điện gió ngoài khơi) và dầu khí.

Ông Nguyễn Văn Được bày tỏ hy vọng sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành công khi đón các nhà đầu tư có tiềm lực mạnh của Hoa Kỳ vào các lĩnh vực công nghệ và năng lượng sạch.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trao đổi với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ. (Ảnh: Liên Sơn/TTXVN)

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, Phó Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ phụ trách châu Á, bà Kelly Coldiron nhấn mạnh, Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng trong phát triển kinh tế và chuyển đổi số của Việt Nam.

Giới thiệu về phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đang có chuyến làm việc, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Kelly Coldiron cho biết, đây là những doanh nghiệp có thế mạnh trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, siêu trí tuệ AI và đổi mới sáng tạo; có thể hợp tác cung cấp trung tâm dữ liệu và hạ tầng số, các công nghệ và giải pháp tiên tiến cho Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế số và các ngành công nghệ thông tin, viễn thông, AI, bán dẫn…

Phó Trợ lý Kelly Coldiron cũng hy vọng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là điểm đến cho các dự án, chương trình hợp tác của các nhà đầu tư Hoa Kỳ, các liên danh do doanh nghiệp Hoa Kỳ dẫn dắt, đem lại lợi ích cho cả hai bên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước./.

Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp thế hệ mới Trong bối cảnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng cốt lõi toàn cầu, Việt Nam đang tập trung phát triển các ngành công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn và chuyển đổi xanh.