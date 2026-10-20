Hơn 1.500 đại biểu quốc tế và trong nước tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 (AEF 2026) sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29-10 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Với định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu,” diễn đàn hướng tới xây dựng nền tảng đối thoại chính sách, kết nối nguồn lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bối cảnh kinh tế thế giới đang tái cấu trúc.

Trên nền tảng định vị dài hạn đó, chủ đề của từng kỳ Diễn đàn được lựa chọn phù hợp với bối cảnh quốc tế và các ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, chủ đề năm 2026 được xác định là “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” (Collaboration in a New Era).

Chủ đề thể hiện yêu cầu chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động kiến tạo quan hệ đối tác, xây dựng lòng tin và cùng phát triển các giải pháp cho những động lực tăng trưởng mới cho kinh tế, công nghệ và phát triển bền vững có tính liên ngành, xuyên biên giới.

Nội dung Diễn đàn được triển khai theo bốn trụ cột: Vai trò của các siêu đô thị; Công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; và Vai trò tiên phong của khu vực tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo.

Hình thức và chương trình Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2026 được xây dựng theo hướng tiệm cận mô hình quốc tế. Trong đó,

Diễn đàn chính được tổ chức trực tiếp dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 và 28/10/2026 kết hợp với các hoạt động bên lề với các đối tác quốc tế và các hoạt động triển lãm, tham quan công nghiệp và trải nghiệm văn hóa-lịch sử.

Dự kiến Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2026 có sự tham dự của khoảng 1.500 đại biểu, bao gồm đại biểu trong nước và quốc tế, bảo đảm tính đại diện rộng rãi, cân đối giữa khu vực nhà nước, khu vực tư nhân, giới học thuật và các tổ chức quốc tế.

Kết quả của Diễn đàn là nguồn tham khảo quan trọng góp phần xây dựng báo cáo triển vọng và các động lực, cực tăng trưởng mới của Việt Nam và khuyến nghị chính sách về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phục vụ nghiên cứu và hoạch định chính sách.

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu từng bước được xây dựng trở thành nền tảng kết nối quốc tế thường niên của Việt Nam về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, đầu tư và phát triển bền vững; góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh như một điểm hội tụ các sáng kiến hợp tác khu vực và toàn cầu, tham gia chủ động hơn vào quá trình định hình các xu hướng phát triển mới.

Thông tin tổng quan sự kiện • Chủ đề chính: "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới" (Collaboration in a New Era). • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Sự kiện Thiskyhall Sala (số 10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh) và các không gian kết nối trung tâm thành phố. • Quy mô: Khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, gồm lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, các tổ chức tài chính, tập đoàn công nghệ và chuyên gia. Các hoạt động và điểm nhấn chính theo lịch trình • Ngày 26/10/2026: Diễn ra chương trình CEO 500 - TEA CONNECT với chủ đề "Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu" và khai mạc Triển lãm GRECO 2026. • Ngày 27/10/2026: Tổ chức 16 phiên chuyên đề về AI, kinh tế tuần hoàn, ESG, logistics xanh cùng không gian trình diễn công nghệ Rising Star Arena.

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