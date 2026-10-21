Chi phí nhiên liệu tăng, gây sức ép lên lợi nhuận ngành hàng không

Hãng hàng không United Airlines vẫn đạt kết quả kinh doanh khả quan trong quý 3/2026 nhờ nhu cầu đi lại cao, với lợi nhuận đạt 1 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, và doanh thu tăng 17,4%. Tuy nhiên, chi phí nhiên liệu tăng mạnh đang làm giảm đáng kể lợi nhuận của hãng.

Trong quý 3, chi phí nhiên liệu của United tăng thêm 1,8 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025. Hãng dự kiến giá nhiên liệu trong quý 4 lên 4,80 USD/gallon, tăng khoảng 23% so với quý 3. Vì vậy, United dự báo lợi nhuận quý 4 chỉ đạt 0,50-1,50 USD/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 43% so với mức dự báo của giới phân tích.

Áp lực chi phí cũng ảnh hưởng đến toàn ngành hàng không. Delta Air Lines đã hạ dự báo lợi nhuận cả năm, trong khi Alaska Air dự kiến thua lỗ trong quý 4.

Theo Bộ Lao động Mỹ, giá vé máy bay tại nước này tăng gần 23% trong 7 tháng tính đến tháng 9/2026. Trong 8 tháng đầu năm, các hãng hàng không Mỹ chi 42,9 tỷ USD mua nhiên liệu, tăng 13,2 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước dù lượng tiêu thụ giảm nhẹ.

Các chuyên gia tại Deutsche Bank cảnh báo việc tiếp tục tăng giá vé để bù đắp chi phí có thể khiến nhu cầu đi lại giảm, buộc các hãng phải hạn chế tăng số chuyến bay để bảo vệ lợi nhuận. Trong khi đó, xung đột tại Trung Đông có thể khiến giá nhiên liệu duy trì ở mức cao đến năm 2027.

Giám đốc điều hành Ryanair Michael O’Leary dự báo giá vé máy bay tại châu Âu có thể tăng tới 20% trong năm tới do chi phí nhiên liệu tăng và các hãng hàng không hạn chế hoạt động khai thác./.

Chi phí nhiên liệu hàng không bền vững cao gấp 2-5 lần so với truyền thống Mỗi quốc gia cần xây dựng lộ trình nhiên liệu hàng không bền vững phù hợp với điều kiện thực tế, dựa trên tiềm năng nguyên liệu, nguồn năng lượng, nhu cầu thị trường và hệ thống hạ tầng hiện có.

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