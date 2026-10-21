Tai nạn thảm khốc tại Ai Cập, hơn 40 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 20/10, Bộ Y tế và dân số Ai Cập thông báo 12 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ va chạm giữa một xe khách và một xe tải ở phía Tây thủ đô. Cơ quan chức năng đã điều động 28 xe cứu thương đến hiện trường.

Bộ trưởng Y tế Khaled Abdel-Ghaffar theo sát công tác ứng phó với vụ tai nạn, đồng thời chỉ đạo đảm bảo các nạn nhân được mọi sự chăm sóc y tế, dịch vụ cứu thương và các hỗ trợ cần thiết.

Bộ nhấn mạnh số thương vong nêu trên mới chỉ là con số sơ bộ. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, đầu tháng 9, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Nam Sinai khiến 22 người thiệt mạng và 28 người bị thương.

Ai Cập là quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông đường bộ ở mức cao do các vấn đề về tốc độ và ý thức chấp hành luật giao thông./.

Tai nạn đường bộ thảm khốc ở Nam Phi khiến 13 học sinh thiệt mạng Chiếc xe minibus tư nhân chở học sinh đến 5 trường tiểu học và trung học trong khu vực đã va chạm trực diện với một xe tải khiến ít nhất 13 học sinh thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng.